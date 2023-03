Mercedes startet Verkauf des EQS SUV in China

Mercedes-Benz führt seinen EQS SUV nun auch auf dem chinesischen Markt ein. Der SUV-Ableger des vollelektrischen EQS startet in China mit drei Versionen zu Preisen ab 910.500 Yuan (umgerechnet derzeit ca. 123.900 Euro).

In Europa kann der EQS SUV bereits seit August 2022 bestellt werden – in Deutschland zu Preisen ab 110.658 Euro. Produziert wird das Modell im US-Werk Tuscaloosa für die Weltmärkte.

Angesichts des Einstiegspreises in China von 910.500 Yuan gehen chinesische eMobility-Medien bereits jetzt von einem überschaubaren Erfolg des EQS SUV aus. Die bisher in China erhältlichen Limousinen-Versionen des EQE und EQS hatten sich nur schleppend verkauft, weshalb Mercedes im November die Preise teils deutlich gesenkt hatte. Die EQS Limousine wurde damals um 237.600 Yuan oder 32.239 Euro günstiger und ist seitdem zu Preisen ab 845.000 Yuan erhältlich. Da das SUV somit „nur“ 65.500 Yuan oder 8.895 Euro teurer ist als die Limousine, dürfte der Preis bereits auf Basis der reduzierten Preise kalkuliert worden sein.

In China bietet Mercedes drei Varianten des EQS SUV an, die alle 265 kW leisten. Die beiden Versionen, die 910.500 Yuan kosten, sind einmal mit reinem Heckantrieb und einmal mit Allradantrieb erhältlich. Die teurere Version für 1.100.500 Yuan (149.430 Euro) nutzt ebenfalls den 265 kW starken Allrad mit zwei E-Motoren, verfügt aber über eine höherwertige Ausstattung. Die 111,8 kWh große Batterie kann in China mit maximal 145 kW geladen werden, womit der Ladevorgang von zehn auf 80 Prozent 37 Minuten dauern soll. Die Reichweiten im chinesischen CLTC-Test liegen zwischen 670 und 742 Kilometern.

Anfangs wird der EQS SUV wie oben erwähnt aus den USA importiert. Laut einem chinesischen Bericht sollen lokale Mercedes-Vertreter jedoch angegeben haben, dass bald auch eine Produktion in China geplant sei – die „CN EV Post“ schreibt an dieser Stelle jedoch vom EQE SUV. Ob es sich hier um einen Tippfehler handelt oder tatsächlich nur der EQE SUV in China gebaut werden soll, ist derzeit nicht klar.

Zudem soll wohl die lange angekündigte Maybach-Variante des EQS SUV im April auf der chinesischen Automesse in Shanghai vorgestellt werden. Einen Ausblick auf dieses Modell gab es bereits im September 2021, als Mercedes auf der IAA Mobility in München das Concept Mercedes-Maybach EQS vorgestellt hatte.

