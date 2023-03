Nextbike: Neue Standorte für E-Bike-Sharing in Spanien

Der von Tier übernommene Bikesharing-Anbieter Nextbike baut seine Präsenz in Spanien aus. Nach dem Startschuss des Diensts in Palma de Mallorca kurz vor dem Jahreswechsel folgte zu Beginn 2023 der Launch in der Metropolregion Barcelona, in Getxo und in Mislata.

Das Angebot namens Ambici um Barcelona wird dabei das bisher größte E-Bike-System von Nextbike und nach Angaben des Diensts eines der umfangreichsten E-Bike-Sharing-Systeme in Europa. Das stationsbasierte System startete mit rund 600 Rädern in sechs Gemeinden in der Metropolregion Barcelona und soll im Endausbau rund 2.500 E-Bikes an 220 Stationen in 15 Gemeinden umfassen.

In Palma de Mallorca ist Nextbike seit Dezember 2022 mit seinem BiciPalma getauften Angebot präsent. Dort sollen im Endausbau fast 1.000 Fahrräder verfügbar sein, davon etwa ein Drittel E-Bikes. „Damit lassen sich rund 20 Stadtteile flexibel und individuell in Palmas öffentliches Verkehrssystem integrieren“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

In Getxo geht Nextbike mit dem Angebot Getxobizi einen neuen Weg. „Das kleine System mit rund 100 Fahrrädern ist ein Vorgeschmack auf das, was mit der Entwicklung eines Verbundsystems für die gesamte Region Bizkaia kommen wird“, schreibt der Anbieter. Im Laufe des Jahres solle der nun angelaufene Bike-Sharing-Dienst in Getxo in das Verbundsystem Bizkaibizi integriert werden. Dieses soll dann insgesamt 600 E-Bikes umfassen.

Die vierte Stadt im Bunde ist Mislata in der Provinz Valencia. Für das dortige System nennt Nextbike keine E-Bike-Anzahl. Es handele sich um „ein kleines Bike-Sharing-System, das E-Bikes und Push-Bikes an 15 Stationen bietet, darunter eine Station in der Stadt Valencia“.

Noch vor Ende des Jahres werden nach Angaben von Nextbike weitere Systeme auf dem spanischen Markt folgen, darunter zwei Bike-Sharing-Angebote in der genannten Region Bizkaia und Santander.

Grunsätzlich ist Nextbike mit seinem Dienst an gut 300 Standorten in mehr als 18 Ländern präsent. Nach der Übernahme durch Tier Mobility im November 2021 startete im Sommer 2022 das Rebranding. Darüber hinaus wurden die Fahrzeuge von Tier über einen Deep-Link direkt in die Nextbike-App integriert. E-Tretroller, E-Mopeds und E-Bikes von Tier sowie die Räder von Nextbike werden somit in einer App dargestellt. Tier und Nextbike bieten zusammen mehr als 250.000 Fahrzeuge in über 400 Städten an.

Quelle: Infos per E-Mail