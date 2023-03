First Bus ordert 117 E-Busse bei Wrightbus

Das britische Transportunternehmen First Bus hat beim nordirischen Busbauer Wrightbus weitere 117 Elektrobusse für den Einsatz in vier Städten bestellt. Möglich macht die Beschaffung eine aufgestockte Förderung der britischen Regierung.

Der Auftrag umfasst sowohl Batterie-elektrische Doppeldecker als auch einige Solobusse. Die 117 neuen E-Busse sollen laut der Mitteilung in Norwich (55 Doppeldecker), Hoeford (28 Solobusse), Bramley (25 Doppeldecker) und York (neun Doppeldecker) zum Einsatz kommen. Bei den Solobussen für Hoeford dürfte es sich um das Modell GB Kite Electroliner BEV handeln, als Elektro-Doppeldecker hat Wrightbus den StreetDeck Electroliner BEV im Programm.

Sie ergänzen dann die 193 Elektrobusse, die First Bus bereits im vergangenen Jahr bei Wrightbus geordert hatte. Insgesamt wird First Bus bis März 2024 mehr als 600 E-Busse betreiben, 2035 will das Unternehmen CO2-neutral arbeiten.

Die 117 Fahrzeuge werden von der britischen Regierung mit insgesamt 25 Millionen Pfund gefördert, das sind umgerechnet 28,2 Millionen Euro. Konkret gehen 11,5 Millionen Pfund an das Norfolk County Council, 6,2 Millionen Pfund an den Stadtrat von Portsmouth und das Hampshire County Council, 5,7 Millionen Pfund an die West Yorkshire Combined Authority für die 25 E-Busse in Bramley sowie 1,9 Millionen Pfund an den Stadtrat von York für die dort neun E-Busse. Die Mittel stammen aus dem Programm Zero Emission Bus Regional Area (ZEBRA). Insgesamt fördert die Regierung mit dem Programm die Beschaffung von 1.395 E-Bussen mit 300 Millionen Pfund.

„Busse sind das beliebteste öffentliche Verkehrsmittel, und diese neuen, in Großbritannien gebauten emissionsfreien Busse werden Hunderte hochwertiger Arbeitsplätze in der Fertigung in Nordirland unterstützen, unsere Wirtschaft ankurbeln und dazu beitragen, die Luft in Städten im ganzen Land sauberer zu machen“, sagt der Parlamentarischer Staatssekretär im britischen Verkehrsministerium, Richard Holden.

