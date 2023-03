Mercedes-Benz Trucks: Müller-Finkeldei folgt auf Baake

Rainer Müller-Finkeldei (53) wird im Mai 2023 die Verantwortung für die Produktentwicklung bei Mercedes-Benz Trucks übernehmen. Er wird Nachfolger von Uwe Baake (59), der zu Produktentwicklungen wie dem GenH2-Truck und dem Mercedes-Benz eActros beigetragen hat und Ende April planmäßig in den Ruhestand geht.

In seiner neuen Position wird Müller-Finkeldei die Entwicklungsbereiche von Mercedes-Benz Lkw in Deutschland, Brasilien und der Türkei leiten. Er tritt die Position zu einem Zeitpunkt an, zu dem Daimler Truck die Ambition verfolgt, bis 2039 in Europa, Japan und Nordamerika nur noch Neufahrzeuge anzubieten, die im Fahrbetrieb („tank-to-wheel“) CO2-neutral sind. Mercedes-Benz Lkw ist bekanntlich Teil des Geschäftsfeldes Daimler Truck. Langfristiges Ziel ist der CO2-neutrale Transport auf den Straßen bis 2050.

Rainer Müller-Finkeldei ist ein Eigengewächs des Nutzfahrzeugherstellers. 1995 trat er in den Daimler-Konzern ein und nach verschiedenen Aufgaben in Forschung und Entwicklung im Pkw- und Transporter-Bereich wechselte er 2004 in den Geschäftsbereich Lkw und wurde Executive Assistant des Vice President Truck Product Creation. Anschließend folgten weitere leitende Positionen in der Produktentwicklung innerhalb des Daimler-Konzerns. Zuletzt war er Senior Vice President Product Engineering and Technology bei Daimler Truck North America.

„Rainer Müller-Finkeldei ist ein großartiger Ingenieur mit internationaler Erfahrung, der die Bedürfnisse unserer Kunden versteht. Außerdem ist er eine hervorragende Führungspersönlichkeit“, würdigt ihn Karin Rådström, CEO Mercedes-Benz Trucks: „Ich bin überzeugt, dass er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der richtigen Produkte spielen wird, um im nachhaltigen Transportwesen führend zu sein.“

- ANZEIGE -

Uwe Baake (59), derzeit Leiter der Mercedes-Benz Lkw-Produktentwicklung, wird sich Ende April 2023 in den Ruhestand verabschieden. Auch er trat 1995 in die damalige Daimler-Benz AG ein. Nach zwei Stationen bei einer Tochterfirma von Mercedes-Benz Brasilien, agierte er ab 2003 als Leiter der Bus-Entwicklung im brasilianischen São Bernardo do Campo. 2007 kehrte er nach Deutschland zurück und wurde Leiter CAE Daimler Truck, verantwortlich für das Computer Aided Engineering (CAE) für Lkw, Busse und Transporter weltweit. 2013 übernahm er seine jetzige Position als Leiter Mercedes-Benz Trucks Product Engineering.

In dieser Funktion habe er die globalen Forschungs- und Entwicklungszentren in Wörth (Deutschland), Iracemápolis (Brasilien), Aksaray (Türkei) und Peking (China) erfolgreich ausgebaut und das neue Mercedes-Benz Trucks Design Center gegründet, heißt es in einer begleitenden Mitteilung. Karin Rådström dankt Baake „im Namen des gesamten Daimler Truck Vorstands für sein außerordentliches Engagement und seine großen Verdienste in den letzten 28 Jahren“. Mit strategischem Weitblick und Ausdauer habe er den Weg für neue Technologien geebnet, insbesondere im Bereich der emissionsarmen und emissionsfreien Antriebstechnologien und der globalen Plattformstrategien.

media.daimlertruck.com