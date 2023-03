Norwegische Reederei ordert zwei Wasserstoff-Fähren

Norwegens längste Fährverbindung über den Vestfjord wird ab 2025 von zwei großen Wasserstoff-Fähren bedient. Diese werden von The Norwegian Ship Design Company für die Reederei Torghatten Nord entworfen und mit Brennstoffzellen-System von PowerCell sowie mit Steuerungs- und Antriebstechnik von SEAM ausgestattet.

Laut PowerCell handelt es sich dabei mit einem Wert von 19,2 Millionen Euro um das bisher weltweit größte Wasserstoffprojekt in der Schiffsindustrie. Die beiden mit grünem Wasserstoff betriebenen Fähren werden jeweils Kapazitäten für 599 Passagiere, 120 Pkw und zwölf Lkw bieten und sollen im vierten Quartal 2024 ausgeliefert werden. PowerCell wird sein Marine System 200 liefern, mit dem die Fähren insgesamt etwa 13 MW Strom erzeugen können.

Weitere Daten zu dem SEAM-Antriebssystem werden nicht genannt. Bekannt ist nur die Leistung der PowerCell-Brennstoffzelle, aber nicht jene der Elektromotoren für den Antrieb oder wie und wie viel Wasserstoff an Bord gespeichert werden soll. Klar ist aber, dass die Fähren mit mindestens 85 Prozent Wasserstoff und höchstens 15 Prozent Biokraftstoff betrieben werden müssen.

Die norwegische Regierung hatte festgelegt, dass neue Fähren über den Vestfjord auf die Lofoten emissionsfrei sein und überwiegend mit Wasserstoff betrieben werden müssen, um die bis zu vier Stunden langen Fahrten zu bewältigen.

„Dies ist ein bahnbrechendes Projekt für die gesamte Schifffahrtsindustrie, an dem wir sehr gerne teilhaben“, sagt Richard Berkling, CEO von PowerCell. „Norwegen war führend bei der Einführung von verflüssigtem Erdgas in der Schifffahrtsindustrie und unternimmt jetzt einen wichtigen Schritt, um grünen Wasserstoff als Energiequelle zur Dekarbonisierung des kommerziellen Schifffahrtsbetriebs zu etablieren.“

Das weitere Potenzial in Norwegen mit seinen Fjorden und der zerklüfteten Küstenlinie ist groß, dort gibt es rund 800 Fährlinien. Zwar sind nicht alle so lang wie die Verbindung auf die Lofoten, dennoch rechnet Berkling mit großem Interesse an Wasserstoff-elektrischen Lösungen: „Ab dem nächsten Jahr wird der maritime Sektor in das EU-Emissionshandelssystem aufgenommen, was die Nachfrage nach wasserstoffbetriebenen Netto-Null-Lösungen erhöhen wird.“

powercellgroup.com, seam.no