Nio eröffnet erste Batteriewechsel-Station in Dänemark

Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio hat seine erste Batteriewechsel-Station in Dänemark in Betrieb genommen. Der Standort befindet sich an der Autobahn E20 in Slagelse, im Westen der dänischen Hauptinsel Seeland, etwa 100 Kilometer südwestlich von Kopenhagen.

Der Standort in Slagelse liegt somit entlang der wichtigen Ost-West-Verbindung durch Dänemark. Westwärts führt die E20 über die Insel Fünen (dort liegt etwa Odense) zum dänischen Festland, in Richtung Osten geht es nicht nur nach Kopenhagen, sondern über die Öresund-Brücke auch bis nach Südschweden. Nio hat die erste Batteriewechsel-Station in Dänemark also entlang der einzigen durchgängigen Straßen-Verbindung von Schweden nach Kontinental-Europa gebaut.

In Schweden sollen weitere Stationen entlang der Autobahnen nach Göteborg (konkret in Varberg) und Stockholm (in Mjölby) entstehen. An den beiden schwedischen Standorten sollen neben den Battery Swap Stations auch Nio-eigene Schnelllader entstehen. Solche Ladestationen gibt es bisher nur an drei Nio-Standorten in Norwegen sowie einem in den Niederlanden.

Bis dato hat Nio in Europa zwölf Batterietausch-Stationen in fünf Ländern eröffnet (Norwegen, Deutschland, Schweden, Niederlande und Dänemark). Die deutschen Stationen befinden sich an den bekannten Ladeparks in Hilden und Zusmarshausen, die angekündigte Station in Berlin ist noch nicht in Betrieb. Bis Ende 2023 plant Nio wie berichtet europaweit 120 solcher Stationen. In China hat Nio das Aufbauziel für Batteriewechsel-Stationen kürzlich von 400 auf 1.000 neue Standorte im Jahr 2023 erhöht.

Bis es in Europa ein ähnlich dichtes Netz an Batterietausch-Stationen von Nio gibt wie in China, wird es noch einige Zeit dauern. Nio-Kunden sind also weiterhin auf das kabelgebundene Laden ihrer Fahrzeuge angewiesen. Über die europäische Ladekarte von Nio erhalten sie immerhin Zugang zu 388.000 Ladesäulen von Drittanbietern.

Wie die „CN EV Post“ schreibt, soll das Nio-Management kürzlich eingeräumt haben, dass „trotz der Bemühungen des europäischen Teams der Ausbau der lokalen Infrastruktur des Unternehmens immer noch hinter den internen Erwartungen zurückbleibt“. Aber: Wohl auch aufgrund der verfügbaren Schnelllademöglichkeiten sei die Zufriedenheit der ersten europäischen Kunden mit ihren Fahrzeugen im Rahmen der Erwartungen.

