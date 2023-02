Nio plant für China 1.000 neue Akkutauschstationen

Der chinesische E-Auto-Hersteller Nio will den Aufbau seines Netzes aus Batterietauschstationen in China beschleunigen. Anstatt der ursprünglich geplanten 400 Einheiten sollen nun im Laufe des Jahres 1.000 solcher Stationen neu errichtet werden.

Das machte Nio-Gründer und -Chef William Li in einem Statement in der unternehmenseigenen App bekannt. Demnach sollen in China bis Jahresende 400 neue Tauschstationen an Autobahnen und 600 in städtischen Gebieten entstehen. Zusammen mit den bereits vorhandenen Einheiten dürfte sich die Gesamtzahl der Akkutauschstationen im Land dann auf 2.300 belaufen. Den ursprünglichen Plan, 2023 nur 400 neue Stationen zu bauen, hatte der Hersteller im Dezember auf dem sogenannten „Nio Day“ angekündigt. Also eigentlich erst vor knapp zwei Monaten.

Bei dieser Gelegenheit präsentierte der Hersteller auch offiziell seine neue Akkutausch-Station der dritten Generation. Diese hatte der Hersteller schon im Sommer 2022 angekündigt und soll gegenüber der zweiten Generation 30 Prozent mehr Batteriewechsel pro Tag leisten können – konkret 408 Wechsel am Tag. Außerdem wird die Wechselstation technologisch aufgerüstet: Das überarbeitete Modell soll über zwei Laser-Radargeräte, zwei Nvidia OrinX-Chips und eine Gesamtrechenleistung von 508 TOPS verfügen. Mit der Funktion „Automatic Summon & Swap“ sei sie in der Lage, mit Nio-Fahrzeugen zu kommunizieren und diese automatisch zu navigieren, um den Tauschvorgang zu bewerkstelligen, hieß es im Dezember.

In seinem aktuellen Statement gibt Li nun an, dass die Serienproduktion dieser Batteriewechselstationen der dritten Generation im April beginnen soll. Ab Juni rechnet Nio mit einer Fertigungsrate von 120 bis 150 Batteriewechselstationen pro Monat.

Ob zuvor noch neue Wechselstationen der zweiten Generation errichtet werden, ist unklar. Das chinesische Portal Cn EV Post gibt an, dass Nio im vergangenen Monat keine neuen Stationen errichtet habe und die Anzahl somit bei 1.313 stagniert. Bei den gerade genannten Produktionsplänen wären 1.000 Einheiten nur der neuesten Stations-Generation bis zum Jahresende allerdings reichlich knapp bemessen.

cnevpost.com