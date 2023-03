eMobility update: Neue Modelle von Mini / VW legt Batteriefabrik auf Eis / BMW entwickelt Verbrenner

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung: VW legt Batteriefabrik in Osteuropa auf Eis ++ BMW entwickelt neue Verbrenner-Plattform ++ Mini bringt zwei E-Modelle auf den Markt ++ Nio weitet Jahresverlust aus ++ Und Tesla im Februar in Deutschland vorn ++

#1 – VW legt Batteriefabrik in Osteuropa auf Eis

Volkswagen hat seinen Plan für eine Batteriezellfabrik in Osteuropa offenbar auf Eis gelegt. Laut einem Medienbericht priorisiert der Konzern nun ein Werk in Nordamerika. Hintergrund sind mögliche Subventionen von umgerechnet neun bis zehn Milliarden Euro aus dem „Inflation Reduction Act“ der US-Regierung.

#2 – BMW entwickelt neue Verbrenner-Plattform

BMW plant offenbar noch lange mit Verbrennungsmotoren. Die SUV der X-Reihe könnten bis weit ins kommende Jahrzehnt auch mit Benzin- und Dieselmotoren gebaut werden. Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf Konzernkreise berichtet, soll für die Modelle für die Zeit nach 2027 noch einmal eine neue Fahrzeugplattform entwickelt werden, die alle Antriebskonzepte ermöglicht.

#3 – Mini bringt 2024 zwei E-Modelle heraus

Dagegen hat Mini jetzt nähere Details zu seinen künftigen Elektromodellen verraten. Der neue Countryman, der sowohl als Verbrenner als auch als reines E-Auto gebaut wird, soll im Februar 2024 auf den Markt kommen. Die Produktion des Countryman mit konventionellem Antrieb soll noch in diesem Jahr anlaufen. Der Batterie-elektrische Countryman soll erst Anfang 2024 folgen.

#4 – Nio weitet Jahresverlust deutlich aus

Nio hat seine Geschäftszahlen für 2022 vorgelegt. Der chinesische Elektroauto-Hersteller konnte zwar seine Auslieferungen und somit den Umsatz steigern. Wohl aufgrund der Kosten für die Entwicklung neuer Modelle und die Expansion stieg aber auch der Verlust – und das deutlich

#5 – KBA: Tesla Model Y im Februar vorn

Und zum Schluss schauen wir noch auf die beliebtesten Elektroautos im Februar. Wir erinnern uns: Im vergangenen Monat wurden insgesamt rund 32.500 Stromer neu zugelassen. Nun hat das Kraftfahrt-Bundesamt auch die Modellzahlen veröffentlicht.

