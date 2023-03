32.475 neue Elektro-Pkw im Februar

Im Februar hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) insgesamt 32.475 Neuzulassungen von Batterie-elektrischen Autos verzeichnet. Nach dem schwachen Januar stieg der E-Marktanteil somit wieder auf 15,7 Prozent. Bei den Plug-in-Hybriden gingen die Neuzulassungen aber zurück.

Mit den nun 32.475 neuen Elektro-Pkw lag der Februar 2023 in etwa auf dem Niveau des Juni oder August des Vorjahres – gegen Jahresende zogen die Elektro-Neuzulassungen bekanntlich stark an, was aber vor allem auf die Einmaleffekte rund um die Neuregelung der Umweltbonus-Förderung zum Jahreswechsel zurückzuführen war. Auf die Party im Dezember mit erstmals über 100.000 neuen E-Autos in einem Monat folgte im Januar der Kater mit gerade einmal 18.136 E-Neuzulassungen.

Im Bestand hat die Anzahl der rein elektrisch angetriebenen Pkw in Deutschland wie berichtet zum 1. Januar 2023 die Marke von einer Million überschritten.

Gegenüber den 28.306 neuen Elektro-Pkw aus dem Februar 2022 entspricht das Monatsergebnis in diesem Jahr einem Zuwachs von 14,7 Prozent. Damit waren die Batterie-elektrischen Pkw im Februar die Antriebsart mit den größten Zuwächsen. Zudem konnten die reinen Benziner um 8,9 Prozent zulegen und stellten mit 36,5 Prozent nach wie vor den größten Anteil der insgesamt 206.210 Pkw-Neuzulassungen. Die Neuzulassungen der Diesel-Pkw gingen um -7,3 Prozent zurück, ihr Anteil betrug 18,6 Prozent. 839 Neuwagen verfügten über einen Flüssiggas- (-51,6 %/0,4 %) und 110 Pkw über einen Erdgasantrieb (-62,5 %/0,1 %).

Auch bei den Plug-in-Hybriden gingen wie erwartet die Neuzulassungen im Jahresvergleich zurück. Die Teilzeit-Stromer sind bekanntlich zum Jahreswechsel aus dem Umweltbonus-Förderschema gefallen. Bisher hielten sich in Deutschland die BEV- und PHEV-Neuzulassungen meist die Waage, im Februar fiel das Ergebnis aber klar zugunsten der vollelektrischen Autos aus: Die Plug-in-Hybride kamen noch auf 11.916 Neuzulassungen und somit auf einen Marktanteil von 5,8 Prozent. Im Februar 2022 waren es noch 21.583 PHEV mit einem Marktanteil von 10,8 Prozent.

Da die Zulassungen aller Hybridfahrzeuge (also inklusive PHEV) im Vergleich zum Vorjahr nur leicht zurückgingen (von 59.473 auf 58.980 Hybride), konnten bei den sinkenden PHEV-Zulassungen also die Vollhybride zulegen – konkret waren es im Vormonat 47.064 Vollhybride. Dennoch ging der Marktanteil von HEV und PHEV leicht von 29,7 auf 28,6 Prozent zurück.

Die Zahlen für die Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) weist das KBA in der aktuellen Veröffentlichung noch nicht gesondert aus. In einigen Tagen werden die Modellzahlen veröffentlicht, dann werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Wenn die Zulassungszahlen der einzelnen Modelle bekannt sind, sind auch genauere Aussagen zu den einzelnen Herstellern möglich. Bisher gibt es nur die Zahlen über alle Antriebsarten hinweg, eine zuverlässige Aussage ist also nur bei den reinen Elektroherstellern möglich – bei allen anderen wird nicht genau nach BEV, Hybriden und Verbrennern (oder gar FCEV) aufgeschlüsselt. Somit kann bisher nur gesagt werden, dass Tesla auf einen Neuzulassungsanteil von 3,7 Prozent kam. Damit ordnet sich Tesla zwischen Seat (3,9 Prozent) und Hyundai (3,4 Prozent) ein, wobei bei diesen beiden Marken alle Antriebsarten enthalten sind.

kba.de