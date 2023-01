Rekord-Neuzulassungen: 104.325 Elektro-Pkw im Dezember

Das Kraftfahrt-Bundesamt hat im Dezember einen neuen Rekord bei den Neuzulassungen von Elektroautos verzeichnet. Im letzten Monat des Jahres kamen 104.325 neue Elektro-Pkw auf die Straße. Auch im Gesamtjahr gab es wenig überraschend einen neuen Bestwert.

In der Mitteilung zur Jahresbilanz, die das KBA veröffentlicht hat, ist von 470.559 Elektro-Pkw im Jahr 2022 die Rede. Das entspricht einem Marktanteil von 17,7 Prozent in 2022 und einem Wachstum von 32,2 Prozent – im Jahr 2021 waren es noch 355.961 neue E-Autos. Zu den über 470.000 rein elektrischen Neuwagen kommen noch 362.093 Plug-in-Hybride – nach 325.449 PHEV in 2021 (+11,3 Prozent) ebenfalls ein Bestwert. Die Teilzeit-Stromer kommen auf einen Marktanteil von 13,7 Prozent.

Die Werte für den Dezember aufgeschlüsselt nach den Antriebsarten hat das KBA zunächst noch nicht veröffentlicht. Da die BEV-Zulassungen Stand Ende November bei kumuliert 366.234 Einheiten lagen, lässt sich einfach errechnen, dass der Dezember mit 104.325 E-Neuzulassungen den bisherigen Rekord aus dem November 2022 (57.980 E-Autos) deutlich überboten hat. Bei den Plug-in-Hybriden ergeben sich mit den 292.292 Neuzulassungen bis Ende November somit 69.801 Neuzulassungen alleine im Dezember. Was ebenfalls ein Rekordwert ist. Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die Änderungen beim Umweltbonus (weniger Geld für BEV und gar keines mehr für PHEV) haben die Zulassungen nach oben getrieben. Das heißt aber auch: Es bleibt abzuwarten, auf welchem Niveau es (gerade bei den Plug-in-Hybriden) in den ersten Monaten 2023 weiter geht.

Der gesamte Dezember hat mit 314.319 neu zugelassenen Pkw laut der KBA-Mitteilung das Jahr positiv abgeschlossen. Dieses Ergebnis entspricht einer Steigerung von 38,1 Prozent zum Dezember 2021. Mit diesem Wert über alle Antriebsarten hinweg lassen sich auch die Marktanteile der Exemplare mit (Teil-)Elektroantrieb errechnen: Die BEV kamen mit einem starken Schlussspurt auf 33,2 Prozent. Bei den PHEV waren es 22,2 Prozent. Das heißt auch: Mit 55,4 Prozent hatte mehr als die Hälfte der Neuzulassungen im Dezember einen Ladeanschluss!

Die Neuzulassungen von Brennstoffzellen-Fahrzeugen für den Dezember oder das Gesamtjahr hat das KBA noch nicht veröffentlicht. Sobald dies geschieht, reichen wir diese Zahl nach. Die ebenfalls als alternative Antriebe geführten flüssiggasbetriebenen Pkw und jene mit Erdgas-Antrieb kamen nur auf Marktanteile von 0,6 bzw. 0,1 Prozent. Für die 0,1 Prozent Marktanteil waren bei den Erdgas-Pkw 1.846 Neuzulassungen nötig. Da die FCEV im bisherigen Jahresverlauf bisher in der Summe nur auf einen dreistelligen Wert gekommen sind, dürfte ihr Marktanteil noch geringer sein.

Die Neuzulassungen reiner Verbrenner gingen im Jahr 2022 weiter zurück: Der Anteil benzinbetriebener Pkw (863.445/-11,2 %) lag mit 32,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau (37,1 %); der Anteil dieselbetriebener Pkw (472.274/-9,9 %) wies in der Jahresbilanz 17,8 Prozent (Vorjahr: 20,0 %) aus. Allerdings muss man an dieser Stelle auch erwähnen, dass Benziner und Diesel, die bereits über eine recht einfache Hybridisierung verfügen (und damit fast ausschließlich mit Verbrennungsmotor unterwegs sind), bereits zu den hybridgetriebenen Pkw gezählt werden. Dieses Segment legte um 9,6 Prozent auf 827.321 Neuzulassungen zu (inkl. PHEV). Rechnet man die Plug-in-Hybride heraus, bleiben 465.226 Mild- und Vollhybride.

Da die Modellzahlen vom KBA erst in einigen Wochen veröffentlicht werden, sind bei den Herstellern nur bedingt Aussagen möglich – bei Autobauern, die mehrere Antriebsarten anbieten, kann noch nicht zwischen BEV, PHEV und Verbrennern unterschieden werden. Somit kann man anhand der derzeit vorliegenden Daten nur festhalten, dass die Neuzulassungen bei Polestar um 166,4 Prozent und jene von Tesla (auf einem höheren Niveau als Polestar) um 76,2 Prozent zugelegt haben.

kba.de