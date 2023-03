SK On kurz vor Produktionsstart von prismatischen Zellen

Der südkoreanische Batteriezellen-Hersteller SK On will noch in diesem Jahr mit der Produktion prismatischer Zellen beginnen. Vorgestellt wird der neue Batterietyp in wenigen Tagen auf der InterBattery 2023, der größten Batteriemesse in Südkorea.

SK On fertigt bislang hauptsächlich Pouch-Zellen und will mit den neuen prismatischen Zellen einen größeren Kundenstamm erreichen. Der Hersteller hebt für seinen neuen Zelltyp besonders die hohe Ladegeschwindigkeit hervor, die gegenüber dem „Super Fast“-Akku von SK On, der in 18 Minuten auf bis zu 80 Prozent geladen werden kann, noch einmal gesteigert werde. Die Angabe von 18 Minuten Ladedauer auf 80 Prozent geben auch zum Beispiel Hyundai und Kia bei ihren E-GMP-Modellen Ioniq 5 und EV6 an.

Weitere Details zu der prismatischen Zelle, wie etwa die konkrete Verbesserung der Ladegeschwindigkeit, die Energiedichte oder auch zur Zellchemie, bespricht SK On im Vorfeld der Messe nicht. Die InterBattery 2023 findet vom 15. bis zum 17. März statt.

Pouch-Zellen mit ihren relativ dünnen Folienbeuteln sind in Elektroautos recht weit verbreitet, sie kommen in den unterschiedlichsten Fahrzeugen zum Einsatz. BMW zum Beispiel hat lange auf die prismatischen Zellen mit einem stabileren Gehäuse gesetzt – schwenkt nun aber für die kommende Elektro-Plattform Neue Klasse auf Rundzellen um. Bei der VW-Einheitszelle handelt es sich ebenfalls um eine prismatische Zelle.

Neben der neuen prismatischen Zelle wird SK On auf der Messe auch seine LFP-Batterien und reine Feststoff-Zellen ausstellen. Das koreanische Unternehmen hatte im Herbst 2021 eine Entwicklungsvereinbarung mit dem US-amerikanischen Feststoffbatterie-Spezialisten Solid Power geschlossen.

Neben der per Definition kobaltfreien LFP-Zelle soll es außerdem noch eine weitere „Co-Free“-Batterie geben. Auch hier gibt es noch keine Details. SK On gibt bisher lediglich an, dass die Entwicklung dieser Zelle ein Jahr früher abgeschlossen wurde als geplant. Und dank der firmeneigenen Hoch-Nickel-Technologie habe man die Energiedichte erhöhen können.

Mit der Material- und Elektrodentechnologie, die man durch die Hochnickelbatterie erworben habe, konnte laut SK On übrigens auch die LFP-Batterie verbessert werden – auch wenn dort kein Nickel eingesetzt wird. So geben die Koreaner an, dass die Leistung der Batterie bei -20 Grad noch bei 70 bis 80 Prozent liege – herkömmliche LFP-Batterien sollen nur noch 50 bis 70 Prozent der nominellen Leistung bieten.

