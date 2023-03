Tesla eröffnet drei Niederlassungen in Bayern

Tesla hat sein Netz an Niederlassungen in Bayern ausgeweitet. Mit den Tesla-Centern in Augsburg (Gersthofen), Ingolstadt (Oberhaunstadt) und Fürth (Hardhöhe) hat der US-Elektroauto-Hersteller gleich drei neue Standorte eröffnet.

Die neuen Tesla-Center bieten Kunden und Interessenten Zugang zu Werkstattbetrieb, Fahrzeugauslieferungen, Beratung, Kauf und Testfahrten, wie es in einer kurzen Mitteilung von Tesla heißt.

Besonders hervorgehoben wird dabei der neue Standort in Hardhöhe, der als Tesla Center Fürth bezeichnet wird. Der Standort ermögliche „erstmalig die lokale großflächige Belieferung mit Neufahrzeugen für den Großraum Nürnberg“. Das Tesla Center Augsburg verstärke die Präsenz auf der wichtigen Achse München-Ulm während mit der Zweigstelle Ingolstadt „das Netzwerk zwischen München und Nürnberg in nördlicher Richtung gezielt erweitert wird“.

Für alle drei Standorte sucht Tesla zudem noch Personal, auf der Website des Unternehmens sind etwa Stellen als Kfz-Mechatroniker, Workshop Supervisor oder Tesla Advisor (also Verkaufsberater) ausgeschrieben. Zudem sind je nach Standort auch noch Ausbildungsplätze zum Kfz-Mechatroniker oder Automobilkauffrau/-mann verfügbar.

Neben den Münchner Niederlassungen in Freiham, Kirchheim und Parsdorf betreibt Tesla in Bayern aktuell Standorte in Regensburg, Nürnberg und Neu-Ulm sowie das Auslieferungszentrum in Haag. Somit verfügt Bayern über das dichteste Tesla-Netzwerk Deutschlands.

Quelle: Info per E-Mail