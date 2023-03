eMobility update: Exporte verschlingen Umweltbonus / Inflation Reduction Act / Roam E-Motorradwerk

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“! Das sind unsere Themen: EU lockert Beihilfe-Regeln ++ E-Motorradwerk in Ostafrika ++ Zehntausende Elektroautos verschwunden ++ Mitsubishi bringt neun Elektro- und Hybridmodelle ++ Mercedes baut seine Schnelllader noch dieses Jahr ++

#1 – Inflation Reduction Act: EU lockert Beihilfe

Die EU-Kommission hat die Regeln für staatliche Beihilfen angepasst, um die Genehmigung von Subventionen in Schlüsselbereichen wie Batterieproduktion und Erneuerbare Energien zu vereinfachen. Die neuen Regeln sind eine Reaktion auf den „Inflation Reduction Act“ der US-Regierung.

#2 – Roam eröffnet E-Motorradwerk in Ostafrika

Mehr als 50.000 E-Motorräder pro Jahr will das schwedisch-kenianische Unternehmen Roam künftig produzieren. Für die Steigerung der Fertigung bezieht Roam einen neuen Standort in Nairobi. In der Hauptstadt von Kenia wird auf 10.000 Quadratmetern der ostafrikanische Hauptsitz des Unternehmens entstehen.

#3 – Umweltbonus: Exporte verschlingen Millionen

Mehr als 16 Prozent der im Jahr 2022 in Deutschland neu zugelassenen Elektrofahrzeuge finden sich nicht im Fahrzeugbestand wieder. Damit hat der Schwund an E-Autos im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um weitere 3 Prozent zugenommen.

#4 – Mitsubishi: 9 Elektro- & Hybridmodelle bis 2028

Mitsubishi – einst Pionier der Elektromobilität und zwischenzeitlich vom Kurs abgekommen – will in den nächsten fünf Jahren 16 neue Modelle einführen. Darunter sind auch neun Elektro- und Hybridmodelle. Das geht aus einem neuen Strategieplan des japanischen Autobauers hervor.

#5 – Mercedes baut eigene HPC-Lader noch 2023

Nachdem Mercedes-Benz Anfang des Jahres weitreichende Pläne für den Aufbau eigener HPC-Ladesäulen angekündigt hatte, verrät das Unternehmen nun weitere Details: Der Aufbau soll im vierten Quartal 2023 in den USA sowie in den europäischen Ländern Deutschland und Frankreich beginnen.

