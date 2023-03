Fiat lanciert Leasingprogramm fÃ¼r elektrischen 500

Fiat bietet seinen 500 Elektro in Deutschland noch bis Ende März zu besonders günstigen Leasingkonditionen an. Die im Rahmen dieser Aktion bestellbaren Fiat 500 Elektro sind sofort lieferbar. Verfügbar sind für private und gewerbliche Kunden ausgesuchte Modellversionen, beginnend mit der Einstiegsvariante Fiat 500 Elektro Action zu Monatszahlungen ab 149 Euro.

Der Fiat 500 Electro in der Action-Ausstattung verfügt bekanntlich über eine 23,8 kWh große Batterie, die eine WLTP-Reichweite von 180 Kilometern ermöglicht. Im WLTP-City sind es bis zu 257 Kilometer, was laut Fiat „völlig ausreichend für vorwiegend kurze Strecken in einem Umfeld mit gut ausgebauter Ladestruktur“ sei. Die Motorleistung beträgt beim Action 70 kW, die Höchstgeschwindigkeit liegt bekanntlich bei 135 km/h.

Die anderen Modellversionen im Leasing-Angebot haben eine 42-kWh-Batterie an Bord. Sie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 320 Kilometer nach WLTP-Zyklus oder 460 Kilometer im WLTP-City. Das derzeitige Leasing-Angebot umfasst auch die Top-Ausstattung Fiat 500 Elektro by Bocelli, die unter anderem das Premium-Audiosystem „JBL mastered by Bocelli“ mitbringt. Diese Variante ist ab 349 Euro im Monat erhältlich.

Das Leasingangebot wird über die in Rüsselsheim ansässige Leasys S.p.A. Zweigstelle Deutschland abgewickelt. In den genannten Monatsraten ist die Bafa-Prämie bereits eingerechnet, darüber hinaus ist keine weitere Anzahlung nötig. Bei einer Laufzeit von zwölf Monaten liegt die Gesamtlaufleistung bei 10.000 Kilometer. Eine abweichende Leasingdauer und -laufleistung kann zu anderen Raten führen.

Je nach Ausstattungsversion besteht die Wahl zwischen dem Fiat 500 Elektro als dreitürige Limousine, als Cabriolet mit elektrisch betätigtem Rollverdeck oder als Variante 3+1 mit zweiter Tür auf der Beifahrerseite. In dieser Karosserie- und Batterievielfalt sieht Fiat „eine Säule dieses Erfolges“ des Modells, da die Bandbreite des Angebots unterschiedliche Anforderungen der Kunden erfülle. Der Fiat 500 Elektro war im Jahr 2022 in Deutschland eines der meistverkauften Fahrzeuge mit rein elektrischem Antrieb – konkret erreichte der Fiat 500 mit über 29.000 Neuzulassungen Platz drei hinter dem Tesla Model Y und Model 3.

stellantis.com