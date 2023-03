eMobility update: VW präsentiert ID.2all / BMW bringt Elektro-Feuerwerk / Deer-Carsharing Stuttgart

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Willkommen zum „eMobility update“. Diese Top-Meldungen aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie in der Sendung: BMW plant elektrisches Modell-Feuerwerk ++ VW erhöht Elektro-Ziele – und zeigt den Kleinwagen ID.2 als seriennahe Studie ++ Carsharing mit 100 E-Autos in Stuttgart ++ Leasingprogramm für Fiat 500 Elektro ++

#1 – BMW plant sechs Modelle der Neuen Klasse

BMW, mit dem i3 einst Pionier der Elektromobilität, meldet sich mit einer Modell-Offensive zurück: Für die Elektroautos seiner Neuen Klasse plant der Hersteller ab 2025 mindestens sechs Modellanläufe binnen 24 Monaten. Starten wird die neue Fahrzeugarchitektur im volumenstarken Kern der Marke BMW mit einem sogenannten Sports Activity Vehicle und einer Limousine im heutigen 3er Segment.

#2 – Marke VW erhöht E-Absatzziele für 2030

Die Marke VW hat ihre Absatzziele für Elektroautos in Europa und Nordamerika erhöht. In Europa sollen im Jahr 2030 statt der bisher geplanten 70 Prozent nun bis zu 80 Prozent der von VW verkauften Autos rein elektrisch sein. In Nordamerika wird bis dahin ein Elektro-Anteil von 55 Prozent angepeilt – 5 Prozent mehr als zuletzt geplant waren.

#3 – Volkswagen zeigt E-Kleinwagen ID.2all

Mit der Studie ID.2all hat Volkswagen gestern Abend in Hamburg einen Ausblick auf den ID.2 präsentiert – sowie auf die neue VW-Designsprache. Die Serienversion des elektrischen Kleinwagens soll 2025 kommen und dann geräumig wie ein Golf, aber preiswert wie ein Polo sein. So formuliert es jedenfalls VW.

#4 – Deer: Carsharing mit E-Autos in Stuttgart

Der Carsharing-Anbieter Deer hat innerhalb eines Pilotprojekts ein Free-Floating-Angebot mit 100 E-Autos in Stuttgart aufgelegt. Bisher lag der Fokus von Deer auf dem stationsbasierten Carsharing im ländlichen Raum.

#5 – Leasingprogramm für den Fiat 500 Elektro

Fiat bietet seinen 500 Elektro in Deutschland noch bis Ende März zu besonders günstigen Leasing-Konditionen an. Die im Rahmen dieser Aktion bestellbaren Elektroautos sind sofort lieferbar. Verfügbar sind für private und gewerbliche Kunden ausgesuchte Modellversionen, beginnend mit der Einstiegsvariante Fiat 500 Elektro Action.

