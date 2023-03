HPC-Netz: BP Pulse gibt Marktdebüt in Frankreich

BP hat in Frankreich eine Kooperation mit dem Immobilienunternehmen Compagnie de Phalsbourg geschlossen, um bis 2025 über 25 HPC-Hubs aufzubauen. Das Vorhaben markiert das Marktdebüt von Ladeinfrastruktur-Tochter BP Pulse in Frankreich.

Die 25 Schnellladeparks sollen an Einkaufszentren vorrangig am Rande von Großstädten und in der Nähe wichtiger Autobahnen entstehen und jeweils mit „modernster Ladetechnologie“ ausgestattet werden, einschließlich 300-kW-Ladestationen. Nähere Details nennen die Partner nicht. So bleibt offen, wie viele Ladepunkte je Standort geplant sind und mit welchen Ladeleistungen neben den genannten 300-kW-Ladern zu rechnen ist.

Fakt ist, dass die Eröffnung der ersten Standorte noch für 2023 geplant ist. Die Kooperation mit BP ist für das Immobilienunternehmen Compagnie de Phalsbourg Teil seines Plans „1.000/100.000“ zur Errichtung von mehr als 1.000 Ladestationen und von Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtfläche von 100.000 Quadratmetern. Nach Unternehmensangaben soll der Solarstrom über die Ladestationen an die E-Fahrzeuge ausgegeben werden. Compagnie de Phalsbourg will „für die meisten seiner Immobilienstandorte Energieautonomie erreichen und seine Besucher auf dem Weg zur Elektromobilität begleiten“, heißt es.

Für BP Pulse ist das Projekt das erste Engagement auf dem französischen Markt. Lokalmatador und Konkurrent TotalEnergies ist auf dem dortigen Ladeinfrastruktur-Markt schon länger aktiv. „Frankreich ist ein Schlüsselmarkt für uns (…). Wir freuen uns, mit einem so innovativen Unternehmen wie der Compagnie de Phalsbourg zusammenzuarbeiten, um unsere Ladelösungen auf den französischen Markt zu bringen, und wir freuen uns darauf, eine Rolle beim Übergang Frankreichs zu einem kohlenstofffreien Verkehr zu spielen“, äußert Stefan von Dobschütz, Geschäftsführer Europa bei BP Pulse.

Die BP-Tochter bezeichnet sich als Betreiber eines der größten öffentlichen Schnelllade-Netzwerke in Großbritannien und in Deutschland, wo sie unter der Marke Aral pulse operiert und „landesweit über 1.400 Ladepunkte hat“, wie das Unternehmen mitteilt. Grundsätzlich hat sich BP zum Ziel gesetzt, sein Netz an öffentlichen Ladestationen bis 2030 weltweit auf über 100.000 auszubauen.

bp.com (auf Französisch)