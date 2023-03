eMobility update: Elektrische Harley-Davidson / Batterie-Fabrik in Spanien / E-Flotte fürs Vorfeld

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Das sind die News und Highlights zu Beginn der neuen Woche: Baustart für VW-Batteriefabrik in Valencia ++ Flughafen Stuttgart elektrifiziert das Vorfeld ++ Harley-Davidson bringt LiveWire nach Europa ++ Neues Batterie-Recycling in Deutschland ++ Und Skoda baut mehr Batterien ++

#1 – Volkswagen baut Batterie-Fabrik in Valencia

Volkswagen hat in Valencia mit dem Bau der zweiten Batteriezellenfabrik seiner Tochter PowerCo begonnen. Außerdem soll Volkswagen Beteiligungen an Rohstoff-Minen und den Verkauf seiner Batteriezellen an andere Abnehmer ins Auge fassen.

#2 – Flughafen Stuttgart: E-Fahrzeuge fürs Vorfeld

Der Flughafen Stuttgart setzt mit einem von der Bundesregierung geförderten Projekt die Elektrifizierung auf seinem Vorfeld fort. Die Elektro-Flotte soll um über dreißig schwere Nutzfahrzeuge wachsen – darunter auch bis zu 52 Tonnen schwere Betankungsfahrzeuge mit E-Antrieb.

#3 – Harley-Davidson bringt LiveWire nach Europa

Harley-Davidson startet mit seiner Elektromotorrad-Marke LiveWire nun auch in Europa. Das erste Modell , die LiveWire One, ist ab sofort in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und in Großbritannien reservierbar. LiveWire war zunächst der Modellname der elektrischen Harley, wurde aber später zum Namen der ganzen Elektro-Submarke.

#4 – Batterie-Recyclinganlage in Deutschland

Der finnische Energiekonzern Fortum beginnt in Deutschland mit dem Recycling von Antriebsbatterien aus elektrischen Fahrzeugen. Die Anlage der deutschen Tochter Fortum Battery Recycling liegt im süddeutschen Kirchardt im Landkreis Heilbronn in Baden-Württemberg und hat jetzt den Betrieb aufgenommen.

#5 – Skoda baut 1.500 Batteriesysteme pro Tag

Skoda wird in diesem Jahr in seinem Stammwerk in Tschechien eine weitere Montagelinie für Batteriesysteme installieren. Dadurch wird die Produktionskapazität auf 1.500 Einheiten pro Tag gesteigert. Die erste Montagelinie war dort im Mai 2022 in Betrieb gegangen.

