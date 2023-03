Fortum nimmt Batterie-Recyclinganlage in Deutschland in Betrieb

Der finnische Energiekonzern Fortum beginnt in Deutschland mit dem Recycling von Antriebsbatterien aus E-Fahrzeugen. Auch in Finnland soll die dortige Recyclinganlage in wenigen Wochen den kommerziellen Betrieb aufnehmen.

Zunächst nach Deutschland: Nachdem die im vergangenen Jahr gegründete deutsche Recycling-Tochter Fortum Battery Recycling die umweltrechtliche Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erhalten hat, um im süddeutschen Kirchardt (Baden-Württemberg) mit dem Recycling von Antriebsbatterien aus der Elektromobilität zu beginnen, nimmt das Unternehmen nun seine Tätigkeit auf.

Das Recyclingzentrum in Kirchardt ist ab sofort in Betrieb, um Batterien oder Produktionsausschuss entgegenzunehmen und zu verarbeiten. Über 3.000 Tonnen Batterien pro Jahr können dort behandelt werden. In Kirchardt, wo der ebenfalls finnische Zulieferer Valmet Automotive eine Batteriemontage betreibt, ist die Fortum-Anlage auf die mechanische Verarbeitung der Materialien ausgelegt: Am Ende des Prozesses steht die sogenannte schwarze Masse, in der die wertvollen Batteriematerialien enthalten sind.

Das Zentrum in Deutschland wird verknüpft mit der hydrometallurgischen Recyclinganlage von Fortum im finnischen Harjavalta, die in wenigen Wochen den kommerziellen Betrieb aufnehmen soll. In dieser Anlage wird die unter anderem in Deutschland gewonnene schwarze Masse dann verarbeitet und die einzelnen Batterie-Rohstoffe werden chemisch aufgetrennt. Die so gewonnenen Rohstoffe können wieder in die Wertschöpfungskette für Batterien eingespeist werden.

„Wir freuen uns, unsere Tätigkeit in Deutschland aufzunehmen und damit unsere führende Batterierecycling-Technologie in das Zentrum des europäischen Automobilmarktes zu tragen“, sagt Tero Holländer, Head of Business Line, Batteries bei Fortum Battery Recycling. Frank Stumpf, Operations Director, Fortum Battery Recycling, ergänzt: „Wir betreiben und bieten hier alle notwendigen Verarbeitungs- und Produktionsschritte für höchste Recyclingraten an: Vorbehandlung, Gewinnung der Schwarzmasse und hydrometallurgische Rückgewinnung von Metallen.“

Fortum Battery Recycling prüft zudem weitere Expansionsmöglichkeiten in anderen europäischen Regionen. Details hierzu werden aber noch nicht genannt.

fortum.prezly.com