Hexagon Purus baut BEV-Lkw für USA / Vertrieb über Hino

Hexagon Purus hat eine Vereinbarung mit Hino Motors Sales USA unterzeichnet, um künftig von Hexagon Purus für den US-Markt hergestellte Batterie-elektrische Schwer-Lkw exklusiv über Händler im Hino-Netzwerk zu vertreiben. Die Fahrzeuge auf Basis eines Hino-Fahrgestells sollen ab 2024 in Serie gehen.



Konkret werden die BEV-Lkw auf dem XL 4×2-Fahrgestell von Hino basieren und mit E-Antrieben und Batteriesystemen von Hexagon Purus ausgestattet. Nähere technische Details werden noch nicht genannt. Klar ist aber: Der nun abgeschlossene Deal zwischen den Partnern sieht die Lieferung von bis zu 10.000 E-Lkw bis zum Jahr 2030 vor. Er erweitert eine frühere Vereinbarung beider Unternehmen zur Lieferung von Batteriepacks für mehrere Lkw-Plattformen von Hino.

Hexagon Purus ist uns bisher eher als Wasserstoffspeicher-Spezialist ein Begriff. Die Norweger bewerben auf ihrer Homepage aber auch Batterie-elektrische Lösungen, konkret „komplette Antriebsstrang- und Batteriesysteme für mittelschwere und schwere Fahrzeuge“ sowie „komplette emissionsfreie Nutzfahrzeuge mit schlüsselfertigen Lösungen, die mittelschwere und schwere Lkw in emissionsfreie Elektrofahrzeuge umwandeln“. Auf der Webseite nennt das Unternehmen jedoch ebenfalls keine technischen Daten.

Morten Holum, CEO von Hexagon Purus, kommentiert die neue Vereinbarung mit US-Schwerpunkt wie folgt: „Wir sind sehr stolz und fühlen uns geehrt, die Zusammenarbeit mit Hino auf die nächste Stufe zu heben, indem wir Batterie-elektrische Schwerlastkraftwagen in Serie produzieren, die in den USA über ausgewählte qualifizierte Händler im Hino-Netzwerk vertrieben werden.“ Dies sei eine starke Bestätigung der eigenen Technologie und der eigenen Fähigkeiten als Anbieter von kompletten emissionsfreien Mobilitätslösungen. „Mit dieser Vereinbarung verbessern wir weiterhin die Sichtlinie für unser Umsatzziel von 4 bis 5 Milliarden NOK im Jahr 2025“, so Holum. Umgerechnet sind dies 350 bis 440 Millionen Euro.

„Wir freuen uns, das exklusive Recht zu erhalten, die emissionsfreien Lkw von Hexagon Purus über ausgewählte qualifizierte Händler in unserem Händlernetz in den USA zu vertreiben“, erwidert Glenn Ellis, President von Hino Trucks. „Jüngste Vorschläge und Verordnungen, die auf die Notwendigkeit weiterer Emissionsreduzierungen im Transportsektor in den USA abzielen, werden die Nachfrage nach verschiedenen emissionsfreien Nutzfahrzeugklassen in den kommenden Jahren ankurbeln.“

Lkw von Toyotas Nutzfahrzeug-Tochter Hino dienen unterdessen auch anderen Herstellern als Basis. So verkauft etwa SEA Electric, ein ursprünglich aus Australien stammender und inzwischen in Los Angeles ansässiger Anbieter von Elektro-Nutzfahrzeugen, den SEA Hino M5 EV. Allerdings handelt es sich dabei um ein eher kleines E-Lkw-Modell: Den SEA Hino M5 EV gibt es in den US-Klassen 3 bis 5, also im Bereich zwischen 5,9 bis 8,8 Tonnen.

hexagongroup.com