CATL beginnt wohl mit Serienfertigung der Qilin-Batterie

Der chinesische Batteriehersteller CATL hat laut chinesischen Medien mit der Massenproduktion seiner Qilin-Batterie begonnen. Dabei handelt es sich um die im Juni 2022 vorgestellte dritte Generation der Cell-to-Pack-Batterietechnologie von CATL.

Das erste Modell, in dem die neue Qilin-Batterie zum Einsatz kommt, ist der Elektro-Van Zeekr 009. Dessen Auslieferungen mit Qilin-Batterie sollen im zweiten Quartal 2023 beginnen. Die Serienproduktion des Fahrzeugs läuft bereits seit Mitte Januar, seitdem wurden aber nur 009 mit der 116 kWh großen Batterie gebaut, die noch auf das klassische Layout mit Modulen setzt. Die Qilin-Batterie kommt beim 009 nur bei der 140 kWh großen Batterie zum Einsatz.

Welche Stückzahlen der Qilin-Batterie CATL anfangs an Zeekr liefern kann und welche Volumina insgesamt vereinbart wurden, ist nicht bekannt. Es könnte sich aber herausstellen, dass Zeekr zu wenige der Qilin-Batteriepacks geordert hat. Denn in den chinesischen Berichten wird eine Zeekr-interne Quelle zitiert, wonach ein „hoher Prozentsatz“ der 009-Kunden sich für die Version mit Qilin-Batterie entschieden habe. „Das hat uns überrascht“, so der Informant.

Die Eckdaten der Qilin-Batterie sind seit dem vergangenen Sommer bekannt: 72 Prozent des einbaufertigen Batteriepacks sind mit Zellen gefüllt. Die Energiedichte steigt mit der neuen Generation auf 255 Wh/kg mit NCM-Zellen und auf 160 Wh/kg mit LFP-Zellen. Das chinesische Portal „The Paper“ berichtet nun, dass die Qilin-Batterie bei gleichem Bauraum einen um 13 Prozent höheren Energiegehalt habe als ein Batteriepack mit 4680-Rundzellen.

cnevpost.com, thepaper.cn (auf Chinesisch)