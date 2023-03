Qbuzz bestellt 63 E-Busse bei Ebusco

In den Niederlanden hat der Elektrobushersteller Ebusco vom ÖPNV-Betreiber Qbuzz eine Bestellung über bis zu 63 E-Busse erhalten. Der Auftrag umfasst 45 Ebusco 3.0 in der Zwölf-Meter-Ausführung sowie 18 Ebusco 3.0 in der 18-Meter-Variante, von denen vier noch unter Option stehen.

Die Busse sollen nach ihrer Auslieferung ab 2024 in den Provinzen Groningen und Drenthe eingesetzt werden. Die 45 Solobusse sollen dabei hauptsächlich im Regionalverkehr unterwegs sein, die 18 Meter langen Gelenkbusse sollen unter dem Label „Q-link“ auch auf den Linien 5 und 6 im Umland verkehren. Die Linie 6 zum Beispiel führt vom Groniger Vorort Haren durch die Stadt bis nach Delfzijl an der Mündung der Ems – eine rund 35 Kilometer lange Strecke. Solche Fahrzeuge kommen also auf deutlich größere tägliche Strecken als etwa Busse im Stadtverkehr.

Aus diesem Grund hat sich Qbuzz für das „extragroße“ Batteriepaket entschieden, welches im Ebusco 3.0 über 500 kWh groß ist. Während diese Batterie-Option bei dem Gelenkbus häufiger verkauft wird, sei sie für den zwölf Meter langen Solobus laut der Ebusco-Mitteilung „einzigartig“.

Ebusco arbeitet seit mehreren Jahren mit Qbuzz zusammen und hat dem Betreiber bislang rund 130 Elektrobusse geliefert. Darunter sind auch bereits 60 Fahrzeuge in der Region Groningen-Drenthe, dabei handelt es sich aber noch um den Ebusco 2.2.

Bei dem Ebusco 3.0 handelt es sich um ein 2019 vorgestelltes Modell, welches durch seine Leichtbauweise den Verbrauch und somit die Energiekosten senken soll. Der konventionellere Ebusco 2.2 ist aber weiterhin im Angebot.

Für den erneuten Auftrag ausschlaggebend waren laut Qbuzz die bisher positiven Erfahrungen mit dem älteren Modell. „In den vergangenen Jahren haben wir den Erfolg der Ebusco-Busse bereits auf der Straße erlebt. Mit den Ebusco 2.2 Bussen fahren wir bereits zwischen 350 und 375 Elektrokilometer pro Tag, wobei wir von Zeit zu Zeit auf unseren Betriebshöfen nachladen“, sagt Dirk Huzeling, Creative Bid Manager bei Qbuzz. „Wir freuen uns sehr, dass wir nun auch den Ebusco 3.0 in unsere Flotte aufnehmen können und sind zuversichtlich, dass dieser leichte Bus in Kombination mit dem großen Batteriepaket eine noch bessere Reichweite erzielen wird.“

„Wir sind sehr stolz, dass Qbuzz sich erneut für Ebusco entschieden hat. In den letzten Jahren haben wir bereits mehr als 100 Elektrobusse an Qbuzz geliefert“, sagt Steven van der Burg, Sales Director bei Ebusco. „Die Tatsache, dass Qbuzz uns nach dem Erfolg des Ebusco 2.2 erneut ausgewählt hat, beweist, dass wir mit dem Ebusco 3.0 den richtigen Weg eingeschlagen haben, um den emissionsfreien öffentlichen Nahverkehr auf ein noch höheres Niveau zu bringen.“

ebusco.com