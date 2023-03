LGES baut Arizona-Batteriefabrik größer als geplant

Die von LG Energy Solution (LGES) in Arizona geplante Batteriefabrik wird deutlich größer ausfallen als bisher bekannt. Nicht nur die Kapazität für Rundzellen fällt nun höher aus, es soll auch noch eine weitere Produktionsstätte für Pouchzellen mit LFP-Zellchemie gebaut werden.

LGES hatte vor einem Jahr eine Produktionsstätte für zylindrische Batteriezellen zum Einsatz in Elektrofahrzeugen in Queen Creek im US-Bundesstaat Arizona mit einer Jahreskapazität von 11 Gigawattstunden angekündigt. Diese Produktionskapazität wird auf 27 GWh pro Jahr ansteigen, wie der Batteriehersteller jetzt mitteilt.

Darüber hinaus plant LGES am Standort eine zweite Produktionsstätte für LFP-Pouchzellen zum Einsatz in stationären Energiespeichern mit einer Jahreskapazität von 16 GWh. Insgesamt wird LG Energy Solution etwa 7,2 Billionen Won (5,1 Milliarden Euro) in den Bau des Batterieherstellungskomplexes in Queen Creek investieren, mehr als viermal so viel wie ursprünglich geplant. Es sei die „bisher größte Einzelinvestition für eine eigenständige Batteriefertigungsanlage in Nordamerika“, so LG. Für die Rundzellen-Produktion sind knapp drei Milliarden Euro vorgesehen. Bisher war von etwa 1,3 Milliarden Euro die Rede.

Hintergrund der überarbeiteten Planung ist laut dem Unternehmen zum einen der Bedarf der Kunden „an lokal hergestellten Batterien als Reaktion auf IRA-Steuergutschriften“ bei den Rundzellen. Aber auch bei den Batterien für stationäre Energiespeicher steige die Nachfrage. Die Neuplanung hat aber bereits für eine Verzögerung gesorgt: Ursprünglich sollte der Bau bereits im Q2 2022 beginnen und die Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2024 starten.

Der nun kommunizierte Zeitplan sieht vor, dass der Baubeginn für beide Produktionsstätten noch in diesem Jahr erfolgt. Die Anlage für zylindrische Batterien soll 2025 mit der Massenproduktion von Zellen des Formats 2170 beginnen, die hauptsächlich an Hersteller von Elektrofahrzeugen in Nordamerika geliefert werden. Ein Jahr später soll die Produktion der LFP-Zellen anlaufen.

„Unsere Entscheidung, in Arizona zu investieren, zeigt unsere strategische Initiative, unser globales Produktionsnetzwerk, das bereits das größte der Welt ist, weiter auszubauen, um unsere innovativen und qualitativ hochwertigen Produkte in großem Umfang und schnell weiterzuentwickeln“, sagt Youngsoo Kwon, CEO von LG Energy Solution. „Wir glauben, dass dies der richtige Schritt zur richtigen Zeit ist, um den Übergang zu sauberer Energie in den USA voranzutreiben.“

lgcorp.com