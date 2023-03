Cabify sammelt neues Kapital ein

Der spanische Fahrtenvermittler Cabify hat 110 Millionen Dollar (101,4 Millionen Euro) im Rahmen einer Finanzierungsrunde erhalten. Mit dem Geld will das Unternehmen seinen Marktanteil in den Ländern, in denen es tätig ist, erhöhen und in mehr als 25 Städte in Lateinamerika und Spanien expandieren.

Der Fahrtenvermittler nennt zwar keine Städte, hat nach eigenen Angaben aber wohl Städte mit mehr als 200.000 Einwohnern ins Auge gefasst.

Darüber hinaus wird das Unternehmen weiterhin in neue Geschäftsfelder wie beispielsweise Cabify Logistics investieren, die Einheit, die eingeführt wurde, um „die Logistikanforderungen von Unternehmen zu transformieren“. Genauer wird Cabify in seiner Pressemitteilung nicht, weswegen unklar ist ob es sich, wie bei Uber Freight, um eine Frachtenbörse handelt oder eher einen Bringdienst für etwa den Einzelhandel.

Angeführt wurde die Finanzierungsrunde von Orilla Asset Management und AXIS. Sie schließen sich früheren Geldgebern wie der Europäischen Investitionsbank an, die Cabify im Mai letzten Jahres ein Darlehen gewährte, um in den nächsten Jahren 1.400 Elektrofahrzeuge in Spanien einzusetzen.

Wie berichtet setzt Cabify unter anderem auf Fahrzeuge der Renault-Mobilitätsmarke Mobilize. Zudem gaben Cooltra und Cabify im März bekannt, dass Cooltras Mopedverleih in die Cabify-App integriert werde. Der Dienst wurde in Madrid, Barcelona und Valencia live geschaltet.

Cabify hat es sich zum Ziel gesetzt, dass alle Fahrten auf seiner Plattform in Spanien bis 2025 und in Lateinamerika bis 2030 in emissionsfreien Fahrzeugen abgewickelt werden. Die Plattform hat nach eigenen Angaben 42 Millionen registrierte Nutzer und 1,2 Millionen Fahrer in Europa und Südamerika. Das Unternehmen setzt emissionsarme Projekte in beiden Regionen durch Allianzen mit Herstellern und In-App-Kategorien um, die nur elektrifizierte Fahrzeuge (einschließlich Plug-in-Hybride) enthalten.

Das Unternehmen schätzt, dass sein Umsatz im Jahr 2022 bereits 24 Prozent höher ausgefallen ist als 2019 und 32 Prozent höher als 2021. Konkrete Daten liegen aber nicht vor. Cabify strebt an, seinen Umsatz in den nächsten drei Jahren zu verdreifachen.

Quelle: Infos per Mail