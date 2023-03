Tesla liefert Model S und X in China aus

Tesla hat nun auch in China damit begonnen, das überarbeitete Model S und Model X an Kunden auszuliefern. Dort ist die Neuauflage des Model S zu Preisen ab 789.000 Yuan erhältlich, das neue Model X startet ab 879.900 Yuan.

Das sind derzeit umgerechnet ab 105.700 Euro für das Model S und 117.870 Euro für das Model X. Dabei handelt es sich um die Preise für die zweimotorigen Long-Range-Versionen. Im Falle des Model S kostet das Model S mit dem dreimotorigen Plaid-Antrieb in China 1.009.900 Yuan (135.290 Euro), das Model X Plaid ist ab 1.039.900 Yuan oder 139.300 Euro erhältlich.

Bei den Fahrzeugen, die nun laut einem Tesla-Beitrag auf Weibo an chinesische Kunden ausgeliefert wurden, handelt es sich um importierte Fahrzeuge: Das Model S und Model X werden bekanntlich nur in der Fabrik im kalifornischen Fremont gebaut. Die Giga Shanghai fertigt nur das Model 3 und Model Y.

Aktuell ist aber nur eine sehr begrenzte Anzahl an Model S und X in China verfügbar. Wie die „CN EV Post“ schreibt, hatte die Hafenbehörde in Tianjin Mitte des Monats mitgeteilt, dass eine Charge von 867 neuen Teslas angekommen sei. Tesla selbst hat in seinem Weibo-Beitrag ein Video aus dem Hafen geteilt, aber keine weiteren Details genannt. Laut der chinesischen Tesla-Website wird eine aktuell getätigte Bestellung im zweiten Quartal (also ab kommender Woche) ausgeliefert.

In den USA hatte Tesla bereits Mitte 2021 mit den Auslieferungen der Neuauflagen von Model S und X begonnen, in Europa Ende 2022.

cnevpost.com