Thomas Built Buses erhält Auftrag über 160 E-Schulbusse

Die nordamerikanische Daimler-Tochter Thomas Built Buses (TBB) verkauft 160 vollelektrische Schulbusse nach South Carolina. Konkret handelt es sich um das Modell 160 Saf-T-Liner C2 Jouley mit Antriebstechnik von Proterra. Auftraggeber ist das Bildungsministerium South Carolinas.

Der Kauf der 160 Exemplare markiert dem Hersteller zufolge die bisher größte Einzelbestellung von Elektro-Schulbussen, die vollständig aus dem neuen Clean School Bus Program der Bundesbehörde EPA finanziert wurde. Die Fahrzeuge von Thomas Built Buses sollen im kommenden Jahr ausgeliefert werden und verfügen einer begleitenden Mitteilung zufolge über Akkus mit 226 kWh Kapazität für bis zu 135 Meilen Reichweite, umgerechnet rund 217 Kilometer. Die Fahrzeuge sollen nach Angaben der Partner V2G-fähig sein.

Eingesetzt werden die 160 E-Busse in Schulbezirken im ganzen Bundesstaat. Die Beschaffung der von TBB gefertigten Fahrzeuge erfolgte über den TBB-Händler Interstate Transportation. Die Daimler-Tochter bietet die Busse nach eigenen Angaben eingebettet in ein „schlüsselfertiges Elektrofahrzeugprogramm“ an, das die Planung und Finanzierung, die Ladehardware sowie die Installation der Ladinfrastruktur umfasst. Thomas Built Buses bezeichnet sich in diesem Zusammenhang als „derzeit einzigen Schulbushersteller, der eine DC-Schnelllade-Architektur als Standardausrüstung anbietet“. Die Aufladung der für South Carolina bestimmten Fahrzeuge soll auf diese Weise binnen drei Stunden erfolgen.

Thomas Built Buses gibt an, bereits mehr als 300 elektrische Schulbusse aus der Kooperation mit Proterra auf die Straßen gebracht zu haben. 2018 war Daimler Trucks & Buses bei Proterra eingestiegen, eines der ersten Projekte war in der Folge die Elektrifizierung von Schulbussen. Der Antriebsspezialist produziert die Kernkomponenten für die E-Busse von TBB übrigens in South Carolina: in seiner sogenannten Powered 1-Batteriefabrik in Greer.

Thomas Built Buses hat den Hauptsitz in High Point im US-Bundesstaat North Carolina und ist eine Tochtergesellschaft von Daimler Truck North America, das seinerseits Nutzfahrzeuge unter den Markennamen Freightliner, Western Star und Thomas Built Buses vermarktet. Daimler Truck North America gehört wiederum zu Konzernmutter Daimler Truck.

thomasbuiltbuses.com, proterra.com