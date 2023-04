BYD startet auch in Spanien

BYD nimmt mit seinen Elektroautos nun auch den spanischen Markt in Angriff. Der Start in Spanien erfolgt mit dem auch in anderen europäischen Ländern angebotenen E-Auto-Modelltrio Atto 3, Tang und Han.

Der Verkauf beginnt in Kürze mit der Eröffnung der ersten beiden „BYD Pioneer Stores“ in Madrid und Barcelona, wie der chinesische Hersteller mitteilt. Weitere Stores in diesen beiden Städten sowie in Valencia, Malaga, Sevilla und auf den Kanarischen Inseln sollen noch 2023 folgen.

Wie in Europa üblich betreibt BYD die Standorte nicht selbst, sondern setzt auf lokale Partner: Den Vertrieb- und Aftersales-Support für BYD-Kunden in Spanien übernehmen die Autovertriebsgruppen Astara, Quadis und Caetano Retail Spain.

Der Atto 3 soll in Spanien zu Preisen ab 41.400 Euro angeboten werden – also etwas mehr als in Deutschland, wo die Preisliste knapp unter 40.000 Euro anfängt. Unseren Fahrbericht zum Atto 3 finden Sie übrigens hier. Dafür sind die beiden großen Modelle Han EV und Tang EV mit 69.990 Euro in Spanien etwas günstiger, hierzulande starten beide Modelle über 70.000 Euro.

BYD bietet seine E-Autos in Europa auch in den Niederlanden, Norwegen, Dänemark, Schweden, Deutschland, Frankreich, Belgien und Großbritannien an. Andere europäische Länder sollen in Kürze folgen.

Aber auch außerhalb Europas bringt der chinesische Hersteller seine E-Autos in neue Märkte: Wie das Unternehmen per Tweet verbreitet, soll in Kürze auch der Verkauf in Mexiko starten. „Der Einstieg in das Pkw-Geschäft in Mexiko ist ein Traum, den BYD seit Jahren verfolgt und der heute wahr geworden ist“, wird Zou Zhou, Country Manager von BYD Mexiko, in dem Tweet zitiert.

