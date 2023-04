„IntelLiGent“: Forschungsprojekt zu nachhaltigen Akkuzellen

Die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Lithium-Ionen-Zellen für Akkusysteme künftiger Batterie-elektrischer Fahrzeuge ist Gegenstand des nun gestarteten europäischen Projekts IntelLiGent. Das Projekt zielt darauf ab, diese Batterietechnologien auf industrieller Ebene zu verwirklichen und zur Marktreife zu bringen.

InteLiGent bündelt das Know-how von europäischen Partnern, um leistungsstarke und preiswerte Batterien für Batterie-elektrische Fahrzeuge der Zukunft zu ermöglichen, wie es in einer Mitteilung des AIT Austrian Institute of Technology heißt. Herausforderungen wie Energiedichte, Lebensdauer, Schnellladefähigkeit bei gleichzeitig niedrigen Herstellungskosten liegen im Fokus der verschiedenen Projektziele.

Denn: „Um die steigende Nachfrage nach Batterie-elektrischen Fahrzeugen in den nächsten Jahren innerhalb der EU zu bedienen, ist es notwendig, nachhaltige und gleichzeitig ökonomisch attraktive Batterietechnologien zu entwickeln“, so die Forschenden.

Die angepeilten Eckdaten der innovativen und nachhaltigen Zellen klingen durchaus ambitioniert. So sollen „optimierte Hochvolt-Elektroden“ hohe Energiedichten von mehr als 350 Wh/kg bei hohen Ladeströmen von mehr als 2C ermöglichen. Eine vollständige Ladung von 0 auf 100 Prozent soll in weniger als 30 Minuten möglich sein.

Durch die Stabilisierung der Grenzschichten soll die Lebensdauer auf mehr als 2.000 Zyklen erhöht werden. „Die Umsetzung von nachhaltiger und kosteneffizienter Fertigung im Industriemaßstab verringert die ökonomischen und ökologischen Auswirkungen von zukünftigen Antriebsbatterien“, heißt es weiter. Und: „Kritische Rohstoffe sollen durch die Realisierung von Kobalt-freien Batterien deutlich reduziert werden.“

Besonders die Kombination dieser Ziele in einer Zelle dürfte dabei eine Herausforderung werden – am Ende des Projektes soll offenbar eine mehrlagige Pouchzelle stehen. „Die zunehmende Nachfrage nach batterieelektrischen Fahrzeugen stellt die Industrie vor große Herausforderungen auf unterschiedlichen Ebenen“, sagt David Dirnbauer, Batterieforscher am AIT Center for Low-Emission Transport. „Im Rahmen von IntelLiGent wollen wir einen wesentlichen Beitrag zu einer nachhaltigen, ressourcenschonenden und gleichzeitig kosteneffizienten Batteriezellproduktion in Europa leisten.“

Zu den Partnern des Projekts gehören unter anderem Customcells, E-lyte Innovations, Vianode, SINTEF, Empa, die Oxford University und das AIT Austrian Institute of Technology.

ait.ac.at