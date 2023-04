MAN forscht mit Hochschulen an fossilfreien Antrieben

MAN Truck & Bus verstärkt am Standort Nürnberg die Kooperation mit umliegenden wissenschaftlichen Einrichtungen. Gemeinsam wollen sie an „fossilfreien, zukunftssicheren Antrieben“ forschen und dabei Synergien zwischen Wissenschaft und Industrie herstellen.

Die Zusammenarbeit mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm (Ohm) wird sich sowohl dezentral als auch räumlich vereint auf dem Werksgelände des MAN-Standorts Nürnberg entfalten, bekanntlich MANs traditionsreicher Fertigungsstandort für Verbrennungsmotoren. In beiden Fällen ist die Kooperation mit dem Schlagwort „Campus Future Driveline“ überschrieben. Die gemeinsamen Labore auf dem MAN-Gelände wurden nun offiziell eröffnet. Bereits im Sommer 2022 bezogen dort erste Studierenden der Ohm ihren Arbeitsplatz. Anfang 2022 waren vor Ort die Umbauten der Labore gestartet worden.

Heute sind am Standort der Traton-Tochter in Nürnberg fünf Prüfstände in Betrieb. Insgesamt sollen nach Angaben von MAN acht Prüfstände für Batterien und Brennstoffzellen sowie ein Materiallabor entstehen. „Mit der Vermietung der Flächen auf dem Nürnberger Werksgelände von MAN Truck & Bus an die Ohm ist den Beteiligten eine besonders nachhaltige Nutzung von bestehenden Ressourcen gelungen, denn die Ohm war bereits seit längerem auf der Suche nach neuen Flächen für ihre Studierenden“, teilt das Trio mit. Und: „Die symbiotische Nutzung der bei MAN frei gewordenen Flächen in den Gebäuden A3, A5 und A8 stellt eine Win-win-Situation dar. Vor dem Einzug des Campus Future Driveline sind die Räumlichkeiten von MAN für die Entwicklung von Erdgas- und Dieselmotoren genutzt worden.“

Neben der gemeinschaftlichen Nutzung von spezialisierten Prüfständen und Mess-Einrichtungen strebt das Trio auch die Kreation eines Ideenpools für gemeinsame Ziele und Arbeitspakete sowie die Forcierung von Lehre und Weiterbildung im Rahmen von Vorlesungen und Lehrmodulen an.

Die ersten gemeinsamen Projekte des Campus Future Driveline sind bereits am Laufen. So verfasste die FAU für die MAN Academy, eine interne Weiterbildungseinrichtung, den Fachvortrag „Wasserstoff“. Auch ein von der Ohm entwickeltes Basistraining zum Themenkomplex „Wasserstoff und Brennstoffzelle“ ist bereits live gegangen. Im Bereich Brennstoffzelle wurden ferner das Forschungsprojekt „Fuel-Cell System Heavy Duty“ (FAU), der Aufbau eines Energielabors im Projekt NFLUID (Ohm) sowie SMART.H2 (Ohm) gestartet. Um die Weiterentwicklung der Batterietechnik geht es im begonnenen Projekt BNG 2.0 (TH Nürnberg).

„Für MAN Truck & Bus ist der Campus hier in Nürnberg ein weiterer Meilenstein der Transformation dieses traditionsreichen Standorts. Hier entstanden und entstehen bereits die effizientesten Dieselmotoren und hier werden zukünftig mit wissenschaftlicher Unterstützung die wirtschaftlichsten Batteriepacks, Brennstoffzellen und Elektromotoren für unsere Kunden entwickelt und produziert“, sagte Alexander Vlaskamp, Vorstandsvorsitzender von MAN Truck & Bus.

Laut Niels Oberbeck, Präsident der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm könne man durch anwendungsorientierte Forschung nicht nur die für die Region so wichtige Transformation erfolgreich mitgestalten, sondern auch die Lehre weiterentwickeln: „Unsere Studierenden erhalten Einblicke in Inhalte und neue Technologien, wie sie ohne das Zusammenwirken von Unternehmen, Hochschule und Universität nicht möglich wären.“

Joachim Hornegger, Präsident der FAU, ergänzt, dass für die Verkehrswende die enge Zusammenarbeit von Wissenschaft und Industrie ist unerlässlich sei. „An der FAU haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in den vergangenen Jahren die Forschung auf dem Gebiet innovativer Verkehrstechnologien entscheidend mitgeprägt, ebenso wie sich Studierende mit dem Thema in verschiedenen Studiengängen auseinandersetzen. Der Campus Future Driveline bringt mit MAN, FAU und THN nun drei wichtige Partner in der Region noch näher zusammen.“

Seit Mitte vergangenen Jahres ist publik, dass MAN Truck & Bus in Nürnberg ab Anfang 2025 Hochvolt-Batterien für E-Lkw und E-Busse in Großserie fertigen wird. Dafür will das Unternehmen in den kommenden fünf Jahren rund 100 Millionen Euro investieren. Das bayerische Wirtschaftsministerium fördert das Vorhaben mit rund 30 Millionen Euro.

