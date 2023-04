Stagecoach bestellt 170 E-Busse

Der britische ÖPNV-Betreiber Stagecoach hat den bisher größten Elektrobus-Auftrag des Unternehmens angekündigt: Stagecoach will bis zu 37,2 Millionen Pfund (42,3 Millionen Euro) investieren, um eine neue Flotte von 170 E-Bussen für den Einsatz in Stockport zu beschaffen.

Der Auftrag umfasst 150 elektrische Doppeldecker-Busse und 20 Solobusse, die alle im Sommer 2024 in Dienst gestellt werden sollen. Wie schon bei den 27 bestellten E-Bussen für Ayrshire handelt es sich um Fahrzeuge auf Basis des Fahrgestells BZL Electric von Volvo Buses. Die Karossen dazu soll der ägyptische Hersteller MCV bauen, der wie berichtet auch mit einem eigenen E-Stadtbus in Deutschland Fuß fassen will.

Zurück zu Stagecoach: Die Beschaffung der Fahrzeuge soll umfangreich gefördert werden. Da Stockport ein Vorort von Manchester ist, werden die Busse auch mit 35,7 Millionen Pfund (40,5 Millionen Euro) aus Greater Manchesters Ausschreibung für Zero Emission Bus Regional Areas (ZEBRA) und mit 12,5 Millionen Pfund (14,2 Millionen Euro) von Transport for Greater Manchester (TFGM) und Greater Manchester Combined Authority (GMCA) finanziert. Sprich: Mit den 37,2 Millionen Pfund, die Stagecoach selbst investiert, ergibt sich ein Gesamtvolumen von 85,4 Millionen Pfund oder umgerechnet 97 Millionen Euro.

„Wir freuen uns, unsere bisher größte Bestellung für Elektrofahrzeuge bekannt zu geben, die bei der Verbesserung der Luftqualität in der Region einen großen Schritt nach vorne darstellen wird“, sagt Sam Greer, Engineering Director bei Stagecoach. „Dies baut weiter auf den Investitionen von Stagecoach im ganzen Land auf, um den Übergang zu einer emissionsfreien Busflotte zu unterstützen.“

Stagecoach betreibt derzeit insgesamt 8.300 Busse, Reisebusse und Straßenbahnen in England, Schottland und Wales. Darunter sind inzwischen auch diverse Elektrobusse, auch Elektro-Doppeldecker.

