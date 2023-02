Schottland: Stagecoach kauft 27 E-Busse für Ayrshire

Stagecoach West Scotland hat 27 neue Elektrobusse für den Einsatz in der Grafschaft Ayrshire beschafft. Dabei handelt es sich um 25 E-Solobusse auf Basis des Fahrgestells BZL Electric von Volvo Buses sowie um zwei E-Solobusse von BYD-ADL. Allesamt sollen ab März 2023 in Betrieb gehen.

Pendeln sollen die Elektrobusse tagsüber in den Städten Ayr, Kilmarnock und Irvine – und zwar ohne Ladepause. Das Aufladen soll einer Mitteilung von Stagecoach zufolge ausschließlich über Nacht erfolgen. Bei den Exemplaren auf Basis des Fahrgestells BZL Electric von Volvo Buses handelt es sich um die ersten dieser Art in Großbritannien. Die zwei BYD-ADL-Einheiten sind Enviro200EV-Midibusse und ergänzen die bereits 15 baugleichen E-Fahrzeuge von BYD-ADL in Kilmarnock.

Stagecoach nennt für die Einführung der 17 E-Busse inklusive der Ladeinfrastruktur eine Investitionssumme von 15,7 Millionen Pfund, umgerechnet rund 17,8 Millionen Euro. Gut die Hälfte – 8 Millionen Pfund – wird aber über den Scottish Zero Emission Bus Challenge Fund (ScotZEB) der schottischen Regierung gedeckt. Stagecoach strebt bis 2035 eine emissionsfreie britische Busflotte an und hat inzwischen in vielen Teilen des Landes neue Elektrobusse eingeführt, darunter kürzlich auch 25 Elektrobusse im ebenfalls schottischen Inverness.

Im Laufe dieses Jahres sollen nach Unternehmensangaben alles in allem weitere 159 neue Elektrobusse eingeführt werden, sodass am Jahresende voraussichtlich 343 E-Fahrzeuge im Dienst von Stagecoach unterwegs sind.

stagecoachbus.com