E-Carsharing von WienMobil um 20 VW ID. Buzz erweitert

Die Wiener Linien erweitern das E-Carsharing in Verbindung mit den WienMobil-Stationen um weitere Fahrzeuge: Ab sofort erhöhen 20 VW ID. Buzz den Bestand auf 100 Elektro-Fahrzeuge. Sie stehen „an 20 Standorten in 20 Wiener Bezirken bereit“, heißt es in einer Mitteilung des Betreibers.

Die WienMobil-Stationen haben die Aufgabe, das ÖPNV-Angebot von Straßenbahn, Bus und U-Bahn mit Leihangeboten zu verknüpfen. In unterschiedlicher Zusammensetzung stehen an den Stationen unter anderem Bike-, Tretroller-, Moped- und Carsharing zur Verfügung. Außerdem Taxis, Parkplätze mit Ladestationen, Radservice- und Radabstellanlagen sowie Lastenräder.

Das E-Auto-Angebot erhält mit 20 Einheiten des VW ID.Buzz People und des VW ID. Buzz Cargo nun Zuwachs. Die Sharing-Fahrzeuge können per App gebucht werden, für Jahreskarten-Besitzer gelten dabei vergünstigte Tarife.

Die erste WienMobil-Station wurde 2018 in Simmering eröffnet. Ende 2020 gab es bereits sechs Standorte in Simmering, Ottakring, Mariahilf, Neubau, Landstraße und der Leopoldstadt. Im Herbst 2021 umfasste das Netz neun Standorte, inzwischen sind es 50. Bis 2025 soll sich das Netz nach früheren Angaben nochmals auf 100 Stationen verdoppeln.

