Lucid kann Produktions- und Lieferniveau nicht halten

Lucid Motors gibt für das erste Quartal 2.314 produzierte und 1.406 ausgelieferte Fahrzeuge an. Mit den Auslieferungen des einzigen Modells Lucid Air hatten die US-Amerikaner bekanntlich 2022 begonnen. Die oben genannten Zahlen liegen allerdings klar unter jenen aus Q4/2022.

Für Lucid läuft es aktuell nicht rund: Der Elektroauto-Hersteller kündige kürzlich an, rund 18 Prozent seiner Mitarbeiter zu entlassen. Der Hintergrund: Im Rahmen eines Umstrukturierungsplans will das US-Unternehmen seine Kosten senken, nachdem es im Jahr 2022 tiefrote Zahlen geschrieben hatte. Außerdem musste Lucid auch noch einige Exemplare seines Lucid Air zurückrufen, die auf der Straße unerwartet abgeschaltet hatten. Der Rückruf betrifft 637 Exemplare in den USA.

Was die Produktions- und Auslieferungszahlen angeht, liegen die 2.314 im Lucid-Werk in Arizona hergestellten Fahrzeuge deutlich unter dem Q4/2022-Wert mit 3.493 gefertigten Exemplaren. Auch bei den Auslieferungen gibt es einen Abwärtstrend: von 1.932 zu 1.406 Einheiten in den ersten drei Monaten des Jahres. Lucid kommentiert die Zahlen in seiner knapp gehaltenen Mitteilung nicht. Verweist aber auf den gesamten Q1-Geschäftsbericht, der am 8. Mai veröffentlicht werden soll.

Im Gesamtjahr 2022 hatte Lucid sein reduziertes Produktionsziel mit 7.180 gebauten E-Autos übrigens leicht übertroffen. Aber: 2022 wurden nur 4.369 Fahrzeuge ausgeliefert, die angesichts der ausufernden Kosten für Umsatz sorgen konnten. Für 2023 gab der Hersteller im Januar ein Ziel von 10.000 bis 14.000 produzierten Fahrzeugen aus. Das erste Quartal verlief gemessen an dieser Zielspanne unterdurchschnittlich.

Sherry House, Lucids CFO, sagte anlässlich des jüngsten Q4/2022-Geschäftsberichts, dass man mit Blick auf das Jahr 2023 nichts unversucht lassen werde, um die Kosten zu optimieren. „Wir sind stolz auf unsere Technologie- und Produkterfolge. Wir stellen uns auf Wachstum ein, während wir gleichzeitig einen umfassenden Blick auf die Kostenreduzierung werfen, und ich bin sehr gespannt auf die Möglichkeiten, die vor uns liegen.“

lucidmotors.com