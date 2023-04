Chery wird Erstkunde für Natrium-Ionen-Batterien von CATL

Chery wird als erster Autobauer die Natrium-Ionen-Batterien von CATL einsetzen. Das hat der Batteriehersteller offiziell angekündigt, ohne bisher nähere Details zur Kooperation mit Chery zu nennen.

Somit ist noch nicht bekannt, wann genau und ich welchem Modell die Na-Ion-Batterie von CATL auf den Markt kommen wird. Bisher gibt es allerdings auch nur eine kurze Ankündigung in einem Tweet. Womöglich folgen noch im Laufe dieser Woche rund um die Auto China in Shanghai weitere Informationen.

CATL hatte die erste Generation seiner Natrium-Ionen-Batterie im Juli 2021 vorgestellt und angekündigt, bis 2023 eine Lieferkette für die neue Technologie aufzubauen. Somit wäre der Batterieriese noch in dem selbst gesetzten Zeitplan, wenn Chery kurz vor der Markteinführung solcher Modelle steht.

Zuletzt war in China eine Art Wettrennen um den ersten Einsatz von Natrium-Ionen-Zellen in Großserien-Elektroautos entstanden. Im Februar hatte der bislang eher unbekannte Batteriehersteller Hina Battery drei Natrium-Ionen-Batteriezelltypen vorgestellt und eine Partnerschaft mit dem Autokonzern JAC angekündigt. Ein Testfahrzeug auf Basis des Sehol EX10 (Sehol ist eine Joint-Venture-Marke von JAC und Volkswagen Anhui) wurde bereits aufgebaut. Im März verkündete dann Farasis Energy, Na-Ion-Zellen an JMEV zu liefern.

Auf welche technischen Daten die Natrium-Ionen kommen werden, die CATL an Chery liefern wird, ist derzeit noch nicht bekannt. 2021 hatte CATL noch angegeben, dass die damaligen Zellen auf einer Energiedichte von 160 Wh/kg kommen, zugleich wurde für die nächste Generation eine Steigerung auf 200 Wh/kg in Aussicht gestellt. Damit würden sich die Natrium-Ionen-Zellen schon fast auf einem vergleichbaren Niveau zu LFP-Zellen bewegen. Bei einer Veranstaltung im November 2022 hatte ein CATL-Vertreter EV-Batterien für Elektroautos mit bis zu 400 Kilometern Reichweite in Aussicht gestellt.

Zudem hatte CATL in der Vergangenheit bereits über gemischte Batteriepacks aus Lithium-Ionen-Zellen und Natrium-Ionen-Zellen gesprochen. Damit sollen die Vorteile beider Technologien ergänzt werden – eine höhere Energiedichte bei Lithium-Ionen-Zellen und die Vorzüge bei den Kosten, der Rohstoff-Beschaffung, dem Schnellladen und der Leistung bei tiefen Temperaturen von Na-Ion-Zellen.

twitter.com, cnevpost.com