E-Konzept Pu+Ra HPE zeigt Lancias Stoßrichtung

Die Stellantis-Marke Lancia gewährt mit einem rein elektrisch angetriebenen Konzeptfahrzeug einen Ausblick auf ihre Modelle in den kommenden zehn Jahren. Der Lancia Pu+Ra HPE basiert dabei auf dem Chassis und dem Antrieb des zukünftigen Lancia Ypsilon.

Technische Details macht Lancia noch nicht publik, spricht aber davon, dass künfige E-Autos der Marke ab 2024 auf den Stellantis-Plattformen aufbauen werden. Für den Lancia Pu+Ra HPE nennt Lancia eine Reichweite von mehr als 700 Kilometern. Außerdem soll die Marke Vorreiter innerhalb der Stellantis Gruppe bei neuartigen Bedienkonzepten mit virtueller Schnittstelle werden.

Kurzer Rückblick: Im Jahr 2021 kündigte Mutterkonzern Stellantis erstmals an, dass neue Lancia-Modelle ab 2026 nur noch mit E-Antrieb auf den Markt kommen sollen. Vor knapp einem Jahr präzisierte der Konzern dann, dass Lancia ab 2028 zur reinen Elektro-Marke werden solle. Das erste Elektroauto der Italiener wird mit dem Lancia Ypsilon 2024 auf den Markt rollen. Dieser wird „ausschließlich mit elektrifizierten Antrieben auf den Markt kommen: wahlweise rein elektrisch oder mit Hybrid-Technologie“, teilt Stellantis in der aktuellen Pressenotiz mit.

Die Fahrzeugstudie Pu+Ra HPE soll dabei die Stoßrichtung vorgeben. „Pu“ steht dabei für „pur“, „Ra“ für „radikal“ und „HPE“ für „High Performance Electric“. Sie soll unter anderem durch eine niedrige Karosserie, schlanke Kamera-Außenspiegel, einer verkleideten Frontpartie, „strömungsgünstigen“ Felgen und speziellen Goodyear-Reifen mit hoher Aerodynamik punkten. Eine enge Verwandtschaft besteht zu der Ende 2022 präsentierten Designstudie Lancia Pu+Ra Zero, bei der es sich allerdings weniger um ein klassisches Konzeptfahrzeug als ein „dreidimensionales Manifest“, bzw. „die Essenz der neuen Designsprache von Lancia“ handelt, wie die Marke seinerzeit in einer blumig formulierten Mitteilung schrieb.













An der Fahrzeugfront wartet das nun enthüllte Elektro-Konzept mit einer Neuinterpretation des bekannten schildförmigen Lancia-Kühlergrills auf – flankiert vom neuen Lancia-Schriftzug. Am Heck sollen die runden Rückleuchten eine Referenz an die sportliche Seele von Lancia sein. Der bläulich-grüne Lack weise eine warme Gold-Nuance auf, die in einem speziellen Verfahren mit Flüssigmetallpigmenten hergestellt wird, teilt Lancia weiter mit. Die halbkreisförmige Dachlinie des Pu+Ra HPE will Lancia als neues prägendes Designelement seiner künftigen Elektroautos etablieren.

Das Interieur der Fahrzeugstudie ist nach Angaben von Lancia in Zusammenarbeit mit der Luxusmöbelmarke Cassina entwickelt worden und soll das „typisch italienische Wohngefühl“ repräsentieren. Als Beispiel nennt die Marke etwa die vorderen Sitze, die sich an „ikonischen Sesseln von Cassina orientieren“. Als weiteres Merkmal wird eine „insgesamt großflächige Verglasung“ genannt, die viel natürliches Licht in den Innenraum lasse.

Lancia schreibt in seiner Mitteilung zwar, dass der Pu+Ra HPE ein Statement in Sachen Reichweite, Ladezeit und Effizienz sei, nennt aber außer der eingangs genannten Reichweiten-Orientierung keinerlei Zahlen. Zur Elektro-Zukunft heißt es lediglich, dass man in den bis dato bedienten Segmenten Stadtauto, Kompakte und Luxuslimousinen bleiben wolle – nur eben elektrisch.

Interessant zudem: Der Lancia Pu+Ra HPE ist das erste Fahrzeug, das mit der virtuellen Schnittstelle S.A.L.A. ausgestattet ist, die auch im neuen Lancia Ypsilon Einzug halten wird. S.A.L.A. ist ein neuartiges Bedienkonzept und umfasst Systeme (namens Chamaleon und TAPE), die Funktionen von Audio- und Klimaanlage sowie Beleuchtung zentralisieren. „So ist es zum Beispiel möglich, Sound und Ambiente durch Berühren einer einzigen Taste oder durch Sprachbefehle zu steuern“, gibt Lancia an.

Stellantis kündigt vor diesem Hintergrund an, dass S.A.L.A. kontinuierlich weiterentwickelt und nach Lancia auch die anderen Marken der Gruppe in die Lage versetzen werde, „spezifische Funktionalitäten den verschiedenen Fahrzeugmodellen anzupassen“.

