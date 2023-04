ABB investiert in Ladeservice-Spezialist Switch EV

ABB E-Mobility beteiligt sich an dem in London ansässigen Startup Switch EV. Konkret erwerben die Schweizer eine Minderheitsbeteiligung an dem auf digitale Lösungen spezialisierten Ladedienstleister, zu deren Höhe zwischen beiden Seiten Stillschweigen vereinbart wurde.

Switch EV verfügt nach Angaben von ABB über ein System, das tiefe Einblicke in den kompletten Ladeprozess – von der Kommunikation zwischen E-Auto und Ladegerät sowie zwischen Ladegerät und Backend, bis hin zur Netzintegration für intelligentes Laden und V2G-Anwendungen – gewähren soll. Die Schweizer wollen mit ihrer nicht näher bezifferten Investition ihr Angebot an intelligenten und vernetzten Ladelösungen ergänzen und so „ein nahtloses Ökosystem für das Laden von Elektrofahrzeugen vorantreiben“. Von Switchs digitalen Lösungen erhofft sich der Konzern dabei auch neue Geschäftsmodelle.

Konkret hat Switch Ladegerät-Betriebssystem namens Josev und eine Cloud-basierte Ladegerät-Management-Plattform („Switch-Plattform“) kreiert, die vollständig auf neuesten Standards offener Kommunikationsprotokolle wie ISO 15118-2/-20 und OCPP 2.0.1 basieren. „Sowohl ABB E-mobility als auch Switch haben sich zum Ziel gesetzt, die Barrieren, die den Bereich des Aufladens von Elektrofahrzeugen zersplittern, zu beseitigen“, äußert Marc Mültin, CEO und Gründer von Switch. „Wir werden weiterhin innovativ und unabhängig agieren und versuchen, unsere Partnerschaften entlang der gesamten Wertschöpfungskette für das Laden von Elektrofahrzeugen auszubauen.“

Laut Daniel Alarcon-Rubio, Chief Digital Officer bei ABB E-Mobility, habe das integrierte Switch-System in Kombination mit ABBs intelligenten und vernetzten Ladelösungen ein außergewöhnliches Potenzial, das Ökosystem für das Laden von Elektrofahrzeugen zu verbessern und neu zu strukturieren: „Unsere Vision, die auf der Erfahrung im Bereich der mobilen Kommunikation beruht, überschreitet die Grenzen der Branche für ein erstklassiges Referenzdesign einer vertikal integrierten Ladelösung für Elektrofahrzeuge.“ Switch sei mit seinem ausgefeilten Softwareangebot, das auf zukunftsweisenden Protokollen aufbaut, bahnbrechend in diesem Bereich.

ABB gehört zu den großen Playern in der Ladeinfrastruktur-Branche und bietet von Ladegeräten für zu Hause bis zu HPC für Autobahnstationen ein breites Sortiment für Pkw und Nutzfahrzeuge. Die Schweizer haben inzwischen nach eigenen Angaben mehr als eine Million Ladegeräte in mehr als 85 Märkte verkauft, darunter gut 50.000 DC-Schnellladegeräte.

newsroom.switch-ev.com, new.abb.com