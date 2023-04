Elektro-Roadster MG Cyberster kommt im Sommer 2024 auf den Markt

Die SAIC-Marke MG hat auf der Auto Shanghai die Serienversion ihres Elektro-Roadsters Cyberster vorgestellt. In diesem Zuge wurde auch bestätigt, dass der Zweisitzer ab dem Sommer 2024 auf dem europäischen Festland und in Großbritannien auf den Markt kommen wird.

Bei der Premiere in Shanghai ging es vor allem um das Design des Elektro-Zweisitzers. Auch wenn einige Fotos bereits im Rahmen des Zulassungsantrags für das Modell in China bekannt geworden sind, blieb zum Beispiel ein Detail verborgen: Die Türen des Cybersters öffnen nicht zur Seite, sondern im Stile von Scheren-Türen nach schräg oben.

Aber auch auf den nun veröffentlichten Bildern wird nochmals deutlich, dass zwar zahlreiche Elemente des Concept Cars von 2021 übernommen, jedoch spür- und sichtbar entschärft wurden. Das Grundkonzept eines Roadsters mit faltbarem Stoffdach blieb aber erhalten.

„Beim Cyberster lag der Fokus darauf, ein Design zu entwickeln, das die erfolgreiche Vergangenheit der Marke reflektiert und eine sportliche Linie wieder aufleben lässt – während wir uns gleichzeitig darüber im Klaren waren, dass er modern und zukunftsorientiert sein sollte“, wird der Advanced Design Director des verantwortlichen MG-Designstudios in London, Carl Gotham, zitiert.











Angaben zur Technik gab es rund um die Premiere nicht. Erste technische Daten waren aber vor einigen Tagen mit dem veröffentlichten Zulassungsantrag bekannt geworden. In der Einstiegsversion soll der Cyberster einen 231 kW starken E-Motor an der Hinterachse haben. Diese Antriebseinheit ist in einer 250-kW-Version auch bei dem Top-Modell verbaut, allerdings wird der hintere E-Motor dort noch durch den aus dem MG4 bekannten 150-kW-Motor an der Vorderachse ergänzt. Mit mehr als 400 kW soll das Allrad-Modell in rund drei Sekunden auf 100 km/h beschleunigen können. Angaben zur Batterie gibt es noch nicht.

Aus dem Zulassungsantrag geht hervor, dass die leichtere Variante (also vermutlich das Modell mit Heckantrieb) 1.850 Kilogramm wiegen soll, das schwerere Modell (also der Allradler) soll 1.985 Kilogramm wiegen.

SAIC hat zwar in Shanghai den Europa-Start im Sommer 2024 bestätigt, zu einem möglichen Preis des Cybersters macht der Hersteller aber noch keine Angaben.

