Maingau Energie hebt Ladetarife an

Maingau Energie wird zum 1. Mai 2023 seine Ladetarife erhöhen. Für Privatkunden des Autostrom-Tarifs wird es jeweils fünf Cent pro Kilowattstunde teurer, im rabattierten Ladetarif für bestehende Maingau-Energiekunden wird es sogar um zehn Cent teurer.

Wie das Unternehmen auf seiner Homepage schreibt und per Mail auch den Kunden mitgeteilt hat, steigt zum 1. Mai für Privatkunden der Normalpreis für das Laden an AC-Stationen in Deutschland um fünf Cent von bisher 49 auf 54 Cent pro Kilowattstunde und der DC-Normaltarif von 59 auf 64 Cent. Die Preise für Maingau-Energiekunden werden zum Stichtag um zehn Cent angehoben – von 39 auf 49 Cent pro kWh (AC) bzw. von 49 auf 59 Cent pro kWh (DC).

Der Preis an Ionity-Ladesäulen bleibt europaweit unverändert bei 75 Cent pro Kilowattstunde. Gleich bleibt auch die Blockiergebühr (von Maingau „Standzeitzuschlag“ genannt) von zehn Cent pro Minute ab 240 Minuten an AC-Ladepunkten und ab 60 Minuten an DC-Ladepunkten. Neu ist ab Mai allerdings, dass der Standzeitzuschlag pro Ladevorgang auf zwölf Euro gedeckelt wird. Bisher war die Zeit-Komponente nach oben offen, was bei nicht oder nicht korrekt beendeten Ladevorgängen zu enormen Rechnungsbeträgen führen konnte.

Neu ist auch die Preisgestaltung beim Laden im europäischen Ausland. Bisher wurde hier zwischen Ladepunkten in den Niederlanden, Österreich, dem als eine Einheit zusammengefassten Trio Schweiz, Schweden und Dänemark sowie dem übrigen europäischen Ausland mit jeweils eigenen kWh-Preisen unterschieden. Ab Mai gibt es neben den Preisen in Deutschland und bei Ionity nur noch die Kategorie „Europäisches Ausland“. Dann werden für Privatkunden unabhängig vom Land 0,69€/kWh (AC) bzw. 0,79€/kWh (DC) berechnet. Für Maingau-Energiekunden liegen die Konditionen hier bei 0,49€/kWh (AC) bzw. 0,59€/kWh (DC) – also genauso hoch wie in Deutschland.

Hier die neuen Privatkunden-Tarife in der Übersicht:

Privatkunden Maingau-Energiekunden monatliche Grundgebühr 0,00 € 0,00 € AC 0,54 €/kWh 0,49 €/kWh DC 0,64 €/kWh 0,59 €/kWh AC Ausland 0,69 €/kWh 0,49 €/kWh DC Ausland 0,79 €/kWh 0,59 €/kWh Ionity 0,75 €/kWh 0,75 €/kWh

Für Privatkunden wird somit ab Mai das Laden über Maingau in den Niederlanden deutlich teurer, bisher waren es 20 Cent pro Kilowattstunde weniger. In der Schweiz, Schweden, Dänemark oder Österreich gibt es hingegen keine Änderung, in diesen Ländern lagen die Preise auch bisher schon bei 0,69€/kWh (AC) bzw. 0,79€/kWh (DC).

Die noch bis Ende April gültigen Ladepreise hatte Maingau zum 1. Februar 2022 eingeführt.

Zudem wird ab 1. Mai auch das Laden für Gewerbekunden im „Maingau Flottenstrom“-Tarif teurer. Für reguläre Lade-Kunden ohne Maingau-Energievertrag steigen die Kosten am DC-Lader von 0,69€/kWh auf 0,75€/kWh. Beim AC-Laden bleibt es wie bisher bei 0,59€/kWh. Für Unternehmen mit Maingau-Energievertrag wird es von 39 bzw. 49 Cent pro Kilowattstunde um jeweils zehn Cent teurer, die Preise liegen somit ab 1. Mai bei 0,49€/kWh (AC) und 0,59€/kWh (DC). Auch für Unternehmen werden bei Ionity einheitlich 75 Cent je Kilowattstunde berechnet, auch die Regelungen zum Standzeitzuschlag entsprechen den neuen Privatkunden-Konditionen.

Hier die neuen Gewerbekunden-Tarife in der Übersicht:

Privatkunden Maingau-Energiekunden monatliche Grundgebühr 0,00 € 0,00 € AC 0,59 €/kWh 0,49 €/kWh DC 0,75 €/kWh 0,59 €/kWh AC Ausland 0,70 €/kWh 0,49 €/kWh DC Ausland 0,82 €/kWh 0,59 €/kWh Ionity 0,75 €/kWh 0,75 €/kWh

Teurer wird es aber im Ausland: Hier sind es künftig schon beim AC-Laden 0,70€/kWh, beim DC-Laden werden sogar 0,82€/kWh fällig. Die Auslands-Konditionen für Gewerbekunden mit Maingau-Energievertrag entsprechen aber wie bei den Privatkunden den deutschen Preisen von 0,49€/kWh (AC) und 0,59€/kWh (DC).

maingau-energie.de (Privatkunden), maingau-energie.de (Gewerbekunden)