Maingau erhöht Autostrom-Preise zum 1. Februar

Maingau Energie erhöht zum 1. Februar 2022 erneut seine Autostrom-Preise. Der Normalpreis für das Laden an AC-Stationen in Deutschland steigt von 44 Cent auf 49 Cent pro Kilowattstunde und der DC-Normaltarif von 54 Cent auf 59 Cent.

Die Preise für Maingau-Energiekunden steigen zum Stichtag sogar um neun Cent: Von 30 Cent auf 39 Cent pro kWh (AC) bzw. von 40 Cent auf 49 Cent pro kWh (DC). Der Preis an Ionity-Ladesäulen bleibt europaweit unverändert bei 75 Cent pro Kilowattstunde. Gleich bleibt auch der „Standzeitzuschlag“ von 10 Cent pro Minute – bei AC-Ladepunkten greift die Blockiergebühr nach 240 Minuten, bei DC-Ladepunkten bereits ab 60 Minuten.

Zuletzt hatte der hessische Energieversorger seinen „EinfachStromLaden“-Tarif zum 1. August 2021 erhöht, damals jedoch moderater: Für Maingau-Energiekunden wurde der Ladestrom zwei Cent teurer, für reine eMobility-Kunden um sechs Cent. Dafür sind damals die zum September 2020 eingeführten Individualpreise wieder weggefallen.

Inzwischen hat Maingau Energie das Angebot in „Autostrom“ umbenannt. Monatliche Grundgebühren gibt es weiterhin nicht, im Ausland gelten jedoch meist abweichende, höhere kWh-Preise. Lediglich in den Niederlanden ist das AC- und DC-Laden gleich teuer wie im deutschen Tarif. Die Preise der einzelnen Länder finden Sie in der unten verlinkten Übersicht von Maingau Energie.

Zum 1. Februar werden auch die Preise für Gewerbekunden angepasst. Diese zahlen ab dann 0,59€/kWh an AC-Ladepunkten und 0,69€/kWh an DC-Ladepunkten – jeweils fünf Cent mehr. Maingau-Energiekunden mit gewerblichem Autostrom-Account zahlen jedoch den selben Preis wie die Privatkunden, also 0,39€/kWh AC und 0,49€/kWh DC.

Eine Begründung für die Preiserhöhung nennt Maingau Energie auf seiner Homepage derzeit nicht. In einer Mail an die Kunden verweist das Unternehmen aber auf die strak gestiegenen Börsenpreise für Strom. „Da wir als Provider selbst keinen Strom an fremde Ladesäulen liefern können, sind wir von diesen Preissteigerungen unmittelbar betroffen“, heißt es dort. „Aus diesem Grund müssen wir im gleichen Zuge die Ladepreise unserer Kunden anpassen, um die Marktentwicklungen und das gestiegene Preisniveau für Ladestrom abzubilden.“

In den vergangenen Monaten hatten bereits mehrere Anbieter die Preise erhöht bzw. Erhöhungen angekündigt.

maingau-energie.de (Privatkunden), maingau-energie.de (Gewerbekunden)