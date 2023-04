Honda zeigt neue Studien der e:N-Serie für China

Honda will in China ab 2035 nur noch rein elektrische Modelle verkaufen. Das gab der japanische Autobauer auf der Automesse in Shanghai bekannt, auf der Honda auch einen Ausblick auf neue Elektromodelle lieferte, die im kommenden Jahr auf den chinesischen Markt gebracht werden sollen.

Die als Prototypen gezeigten neuen Stromer e:NP2 und e:NS2 sollen ab Anfang 2024 die bereits in China erhältlichen Modelle e:NP1 und e:NS1 ergänzen. Technische Daten liefert Honda noch nicht. Die beiden neuen Fahrzeuge sind aber ebenso wie die ersten beiden Honda-Stromer für den chinesischen Markt zwei Varianten desselben Modells, die künftig von den Joint Ventures Dongfeng Honda bzw. von GAC Honda vertrieben werden.

Sehr allgemein äußert Honda, dass e:NP2 und e:NS2 die „zweite Runde“ von Elektroautos in China darstellen und das Konzept den e:N-Dreiklang aus „Dynamik, Intelligenz und Schönheit“ weiterentwickeln sollen. In puncto Intelligenz sollen sie etwa mit dem Honda-System Connect 4.0 ausgestattet werden. Als Designleitlinie gilt die Kombination „des exzellenten Nutzens von SUVs mit der schlanken Form von Limousinen“.

Als drittes Konzeptfahrzeug präsentiert Honda in Shanghai zudem das e:N SUV, dessen Serienmodell „vor Ende 2024“ auf dem chinesischen Markt starten soll. Dieses werde erster Vertreter auf „der exklusiv für die EV-Modelle der e:N-Serie entwickelten e:N-Architektur W“ sein, teilen die Japaner mit, nennen aber keine weiteren Details. Das Modell der „dritten Runde“ soll mit neuesten Sicherheits- und Fahrerassistenzsystemen und einer KI-gestützten Variante der Connect-Technologien aufwarten.









Mit der Einführung dieser für 2024 angekündigten Modelle will Honda den Weg ebnen, um bis 2035 zu 100 Prozent Elektroautos in China zu verkaufen. Insgesamt plant Honda dort bis zum Jahr 2027 zehn BEV-Modelle. Auf einem jetzt veröffentlichten Teaserbild ist interessanterweise eine E-Limousine namens e:N GT Concept abgebildet, zu der Honda aber in der Mitteilung selbst keinerlei Infos liefert.

Global wollen die Japaner Angaben aus 2022 zufolge bis 2030 insgesamt 30 Elektromodelle auf den Markt bringen und mit diesen dann ein Absatzvolumen von mehr als zwei Millionen Stromern pro Jahr erreichen. Bis 2040 will Honda seine EV- und FCEV-Verkäufe dann auch weltweit auf 100 Prozent erhöhen.

global.honda