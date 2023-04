eMobility update: Microlino in Deutschland erhältlich / Maxus zeigt eDeliver 7 / BMW iX2 kommt 2023

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Hallo zum „eMobility update“! Die Sendung wird Ihnen präsentiert von MENNEKES, Ihrem Partner für intelligente eMobility-Ladelösungen! Die folgenden News und Highlights der Elektromobilität haben wir heute für Sie im Programm: Maxus zeigt dritten E-Transporter ++ Produktion des BMW iX2 startet noch 2023 ++ Microlino in Deutschland erhältlich ++ Siemens eröffnet US-Werk für AC-Ladegeräte ++ Und Randstad steigt auf E-Dienstwagen um ++

#1 – Maxus zeigt dritten E-Transporter eDeliver 7

Maxus hat seinen dritten Elektro-Transporter vorgestellt und gleichzeitig noch ein viertes Modell angekündigt. Die Nutzfahrzeug-Marke gehört zum chinesischen Hersteller SAIC. Als Vertreter der 3,5-Tonnen-Klasse soll sich der neue eDeliver 7 genau zwischen den beiden bekannten Modellen eDeliver 3 und eDeliver 9 einreihen.

#2 – BMW iX2 kommt noch 2023

BMW wird noch in diesem Jahr mit dem iX2 ein weiteres Elektroauto vorstellen. Enthüllt haben die Münchner das neue Auto noch nicht. Aber es wurde nun in einer Mitteilung bestätigt, dass der neue iX2 ab Ende des Jahres im BMW-Werk Regensburg vom Band laufen soll.

#3 – Kabinenroller Microlino in Deutschland erhältlich

Der Microlino ist ab sofort in Deutschland zu haben. Den Auftakt macht eine limitierte Pioneer-Version in zwei Farben. Diese ist mit der mittleren Batterieversion à 10,5 Kilowattstunden ausgerüstet und ab 22.690 Euro erhältlich. Der Vertrieb des sympathischen E-Kabinenrollers in Deutschland erfolgt über die Automobilhandelsgruppe Astara.

#4 – Siemens eröffnet US-Werk für AC-Ladegeräte

Siemens hat seine zweite US-Produktionsstätte für Ladeinfrastruktur eröffnet. Dort sollen bis zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten. Das im Dezember angekündigte Werk im Bundesstaat Texas stellt künftig die für den US-Markt entwickelten AC-Lader vom Typ VersiCharge Blue her.

#5 – Randstad stellt Flotte auf E-Dienstwagen um

Der Personaldienstleister Randstad will seinen Fuhrpark in Deutschland bis 2030 komplett auf Elektro-Antriebe umstellen. Im Heimatland des Konzerns in den Niederlanden ist die erste Welle des Antriebswechsels bereits abgeschlossen. Nun folgen die aktuell 1.800 Autos der deutschen Tochter.

