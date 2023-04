Zeekr ordert SiC-Halbleiter bei Onsemi

Der US-Halbleiterhersteller Onsemi hat mit Zeekr einen weiteren Elektroauto-Hersteller als Kunden gewonnen. Die Geely-Marke hat mit Onsemi einen langfristigen Liefervertrag für das Siliziumkarbid-Leistungsmodul EliteSiC unterzeichnet.

Mit den SiC-Halbleitern – konkret genannt wird Onsemi-EliteSiC-MOSFET, 1200 V, M3E – soll Zeekr die Effizienz des Antriebs seiner E-Autos steigern können, was zu einer verbesserten Leistung, schnelleren Ladegeschwindigkeiten und einer größeren Reichweite führen soll. Der große Vorteil von SiC-Halbleitern ist eben jene Effizienz – daher können die Wechselrichter an sich kleiner werden und auch die entsprechenden Kühlsysteme können aufgrund der geringeren Verlustwärme kleiner dimensioniert werden, was den Energiebedarf weiter senkt.

In welchen Fahrzeugen die Onsemi-Halbleiter eingesetzt werden sollen, wird in der Mitteilung nicht genannt. Dafür betont Onsemi die langfristige Ausrichtung der Partnerschaft: Die nun geschlossene Liefervereinbarung solle es den beiden Unternehmen ermöglichen, „eine stärkere Lieferkettenbeziehung aufzubauen, um das Wachstum von Zeekr im nächsten Jahrzehnt zu unterstützen“.

Zeekr gehört zu Geely und nutzt für seine E-Fahrzeuge die vom Mutterkonzern entwickelte Sustainable Experience Architecture (SEA). Sprich: Wenn Zeekr die Onsemi-Halbleiter erfolgreich in die SEA integriert, könnten womöglich weitere Geely-Marken in Zukunft eigene Vereinbarungen mit dem US-Halbleiterhersteller schließen und die Technologie dank der Zeekr-Vorarbeit einfacher übernehmen.

„Mit Spitzentechnologien wie fortschrittlichem SiC wird Zeekr in der Lage sein, Elektrofahrzeuge mit verbesserter Leistung und noch geringeren CO2-Emissionen anzubieten“, sagt Andy An, CEO von Zeekr Intelligent Technology. „Als Marke, die sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat, wird Zeekr weiterhin verschiedene Wege erkunden, um den Übergang zu Fahrzeugen mit neuer Energie zu beschleunigen.“

„Eine zuverlässige Lieferkette ist entscheidend für den Geschäftserfolg, und nach erheblichen Investitionen in unsere SiC-End-to-End-Lieferkette kann Onsemi seinen Kunden diesen strategischen Wert bieten“, sagte Hassane El-Khoury, Präsident und CEO von Onsemi. „Diese Vereinbarung wird unseren weiteren Ausbau des SiC-Betriebs unterstützen und uns in die Lage versetzen, branchenführende Leistungsgeräte anzubieten, die unseren Kunden helfen, die effizientesten und leistungsstärksten Elektrofahrzeuge auf dem Markt einzusetzen.“

Onsemi zählt auch Volkswagen, BMW und Hyundai-Kia zu seinen Kunden.

