Onsemi erhÃ¤lt Halbleiter-GroÃŸauftrag von VW

Der US-Halbleiterhersteller Onsemi hat eine strategische Partnerschaft mit Volkswagen geschlossen. Kern der Zusammenarbeit ist die Belieferung mit Komponenten für eine komplette Traktionswechselrichterlösung zum Einsatz in einer „VW-Elektroplattform der nächsten Generation“.

Die Halbleiter sind laut Onsemi Teil einer Gesamtsystemoptimierung und bieten eine Lösung, die die vorderen und hinteren Traktionsumrichter in den VW-Modellen unterstützen wird. Im Rahmen der Vereinbarung wird Onsemi in einem ersten Schritt sein Siliziumkarbid-Leistungsmodul EliteSiC 1200 V an VW liefern, wie es in der Mitteilung heißt. Stückzahlen oder finanzielle Umfänge werden zwar nicht genannt – bei der VW-Beschaffung für eine neue Elektro-Plattform des Konzerns wird es sich aber um einen Großauftrag handeln.

Onsemi gibt aber nicht an, um welche E-Plattform von Volkswagen es geht. Eine Vereinbarung für die kommende SSP-Elektroplattform mehrere Jahre vor ihrem Debüt wäre reichlich früh – zumal laut der Mitteilung bereits Vorproduktionsmuster in der Evaluation sind. Das und die Aussage, dass die SiC-Halbleiter „Teil einer Gesamtsystemoptimierung“ seien, deutet eher auf die PPE oder den überarbeiteten MEB+ hin, die beide deutlich vor der SSP in die Produktion gehen sollen.

Was Onsemi aber angibt: Teams beider Unternehmen arbeiten seit mehr als einem Jahr an der Optimierung der Leistungsmodule, wobei Vorproduktionsmuster in der Entwicklung und Bewertung sind. Die EliteSiC-Leistungsmodule sollen Pin-zu-Pin-kompatibel sein, „um die Lösung einfach auf verschiedene Leistungsstufen und Motortypen zu skalieren“.

„Die überlegene Leistung und Qualität der Traktionswechselrichtermodule von Onsemi zusammen mit unseren gemeinsamen Bemühungen, die beste Systemlösung zu schaffen, ermöglichen es uns, das herausragende Fahrerlebnis und die Qualität zu liefern, die Kunden von einem Fahrzeug der VW-Gruppe erwarten“, sagt Karsten Schnake, Leiter der operative und strategische Halbleiter-Taskforce COMPASS bei der Volkswagen AG. „Das breite Portfolio von Onsemi an intelligenten Energie- und Sensorlösungen ermöglicht es uns außerdem, modernste Technologien und Funktionen in unseren Elektrofahrzeugen anzubieten, vom Traktionswechselrichter und darüber hinaus.“

Und angesichts der jüngsten Halbleiter-Knappheit im VW-Konzern bei den Wärmepumpen ebenfalls wichtig: Schnake lobt die Onsemi-Produktionsanlagen in den USA, Asien und Europa. Onsemi beliefert VW bereits heute mit mehr als 500 verschiedenen Bauteilen – darunter IGBTs, MOSFETs, Bildsensoren und Power Management Integrated Circuits (PMICs).

„Unsere breite Produktionspräsenz – einschließlich einer robusten End-to-End-SiC-Lieferkette – versetzt Onsemi in die Lage, die Nachfrage der OEMs nach Versorgungssicherheit zu erfüllen“, sagt Simon Keeton, Executive Vice President und General Manager, Power Solutions Group von Onsemi. „Unsere Investitionen in den weltweiten Hochlauf der Produktion, insbesondere in Siliziumkarbid, ermöglichen es uns außerdem, die schnell skalierende EV-Produktion von VW zu unterstützen.“

Erst in diesem Januar hatte Onsemi verkündet, dass man der Zulieferer für die SiC-Halbleiter im Kia EV6 GT ist und den Hyundai-Konzern auch für weitere Hochleistungs-EV beliefern wird.

