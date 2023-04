Arabia Taxi: Tesla liefert 269 Model 3 nach Dubai

Das Taxiunternehmen Arabia Taxi hat in Dubai 269 Tesla Model 3 eingeflottet. Bis 2027 sollen in der Stadt nur noch Taxis mit Hybrid-, Elektro- und Brennstoffzellenantrieb unterwegs sein.

Arabia Taxi ist ein Tochterunternehmen der Economic Group und betreibt eine Flotte von insgesamt 6.000 Fahrzeugen. 83 Prozent der Taxis in Dubai sind derzeit Hybridfahrzeuge. In der Stadt sollen wie berichtet ab 2027 nur noch elektrifizierte Taxis fahren. Wobei damit nicht unbedingt reine Elektroautos gemeint sind – auch Hybrid- und Brennstoffzellenfahrzeuge fallen in diese Kategorie.

Um das zu erreichen, liebäugele auch Arabia Taxi mit Brennstoffzellen-Autos, sagt Scheich Majid bin Hamad Al Qasimi, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Economic Group. Zudem wolle man die Zusammenarbeit mit Tesla sowie anderen Elektroautoherstellern erweitern.

Der Plan, dass ab 2027 nur noch E-Taxen in Dubai unterwegs sind, wurde Anfang des Jahres von der Roads and Transport Authority (RTA) dort verabschiedet. Zu diesem Zeitpunkt waren gut 72 Prozent der Taxis dort Hybridfahrzeuge. Der Rest solle eben in den kommenden Jahren zumindest teil-elektrifiziert werden.

Taxis spielen in Dubai eine große Rolle. Auf gut 3 Millionen Einwohner kommen rund 11.400 Taxis. Nach Angaben der RTA verfügte zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Plans die Dubai Taxi Corporation über die größte Flotte „umweltfreundlicher Fahrzeuge“ in der Stadt verfügen, darunter zu 34 Prozent über Hybridfahrzeuge. Im Ranking folgten Cars Taxi, National Taxi, Arabia Taxi und Metro Taxi.

gulfnews.com, zawya.com