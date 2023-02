Dubai will 2027 nur noch elektrifizierte Taxis zulassen

In Dubai sollen ab 2027 nur noch elektrifizierte Taxis fahren. Das sieht ein nun von der Roads and Transport Authority (RTA) in Dubai verabschiedeter Plan vor. Aktuell sind 72 Prozent der 11.371 Taxis in Dubai Hybridfahrzeuge.

Kurzer Rückblick: Die ersten Elektrifizierungs-Schritte des Emirats im Taxi-Sektor gehen auf das Jahr 2017 zurück. Seinerzeit gab die Roads and Transport Authority für das Jahr 2021 das Ziel einer Hybrid-Quote von 50 Prozent aus. Inzwischen sind wie eingangs erwähnt gut zwei Drittel (72 Prozent) der in Dubai eingesetzten Taxis Hybridfahrzeuge. Der Rest der Flotte soll bis 2027 elektrifiziert werden, wobei der nun verabschiedete Plan neben Hybrid- auch Batterie- und Wasserstofftaxis einbezieht. Die Behörde subsumiert diese unter der Bezeichnung „umweltfreundliche Fahrzeuge“.

An die neu formulierten Ziele sind sowohl die Dubai Taxi Corporation (DTC) als auch Taxis von Franchiseunternehmen gebunden. Die Dubai Taxi Corporation soll inzwischen über die größte Flotte „umweltfreundlicher Fahrzeuge“ in der Stadt verfügen, darunter zu 34 Prozent über Hybridfahrzeuge. Im Ranking folgen Cars Taxi, National Taxi, Arabia Taxi und Metro Taxi.

Taxis spielen in Dubai eine große Rolle. Auf gut 3 Millionen Einwohner kommen rund 11.400 Taxis. Die gänzliche Elektrifizierung dieses Sektors entspreche den Anforderungen des Obersten Energierats von Dubai, der Initiative für eine grüne Wirtschaft und der strategischen Ausrichtung der Regierung von Dubai auf umfassende ökologische Nachhaltigkeit“, heißt es in einer begleitenden Mitteilung.

„Der Fünfjahresplan (2023-2027) zielt darauf ab, die gesamte Taxiflotte innerhalb von fünf Jahren mit einer Rate von 10 Prozent pro Jahr vollständig auf umweltfreundliche Fahrzeuge – Hybrid-, Elektro- und Wasserstofffahrzeuge – umzustellen, um das Ziel von 100% bis 2027 zu erreichen. Der Plan steht im Einklang mit dem Fahrplan der RTA für die Umstellung der öffentlichen Verkehrsmittel auf emissionsfreie Fahrzeuge bis 2050“, äußert Seine Exzellenz Mattar Al Tayer, Generaldirektor und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Straßen- und Verkehrsbehörde.

