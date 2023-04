Zeeba beschafft Elektro-Fords und AC-Lader

Der kalifornische Flottenleasinganbieter Zeeba beschafft knapp 250 Elektrofahrzeuge von Ford. Dabei handelt es sich um einen Mix der Modelle Mustang Mach-E, F-150 Lightning und E-Transit. Darüber hinaus wird Ford Zeeba mit AC-Ladern beliefern, die an verschiedenen Standorten in Südkalifornien installiert werden.

Wie sich die fast 250 Fahrzeuge auf die drei genannten Modelle verteilt, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Dort nimmt die Fahrzeugbestellung auch nur einen relativ kleinen Raum ein, es geht hauptsächlich um die Bestellung der Ford-Pro-Ladelösung.

Deren Anzahl wird zwar ebenfalls nicht beziffert, an den Ladestationen von Ford Pro sollen aber Fahrzeugmodelle aller Marken in der Zeeba-Flotte laden können. Die Ladestationen werden mit einem Software-Abonnement ausgestattet, das Over-the-Air (OTA)-Software-Updates für kontinuierliche Verbesserungen unterstützt. Damit soll der Ladebetrieb von Zeeba in Zukunft optimiert werden können.

Zeeba plant, bis 2024 die Hälfte seiner Flotte auf Elektrofahrzeuge umzustellen. „Die Fahrzeuge, Ladelösungen und Software von Ford Pro werden uns helfen, unser Ziel zu erreichen“, sagte Kayvon Marashi, Chief Executive Officer bei Zeeba. „Die Ladekomponente für die Elektrifizierung der Flotte ist von entscheidender Bedeutung, und wir freuen uns, mit Ford Pro zusammenzuarbeiten, um die Ladeinfrastruktur zu implementieren, die erforderlich ist, um den Strombedarf unserer Kunden zu decken.“

Im vergangenen Herbst hatte Zeeba bereits mit Canoo eine Vereinbarung zum Kauf von 5.450 E-Fahrzeugen unterzeichnet, mit einer anfänglichen verbindlichen Zusage von 3.000 Einheiten bis 2024.

Zeeba hat mit seinen kommerziellen Leasing-Fahrzeugen vor allem kleine und mittlere Unternehmen als Kundschaft. Für jene Kunden bietet Zeeba nach eigenen Angaben ein Mobilitäts-Komplettpaket, damit sich die KMU „auf ihre Produkte und Kunden konzentrieren“ können.

drivezeeba.com