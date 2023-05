Citroën gibt seiner ë-C4-Baureihe mehr Power

Citroën verpasst seinen Elektromodellen ë-C4 und ë-C4 X einen neuen Motor und eine größere Batterie. Zuvor waren die Modelle nur mit 100 kW Leistung und einem 50-kWh-Akku ausgestattet. Nun wird es diese auch mit einem neuen Elektroantrieb mit 115 kW Leistung und 54-kWh-Batterie geben.

Zunächst wird der neue Antrieb nur für die Variante Shine erhältlich sein. Die Reichweite erhöht sich laut Hersteller um 17 Prozent – von 360 auf 420 Kilometern laut WTLP. Verbesserungen bei der Effizienz sollen den durchschnittlichen Energieverbrauch gleichzeitig auf 12 kWh/100 km senken. An den Ladezeiten ändert sich nichts. Auch bei Modellen mit der größeren Batterie soll der Akku mit 100 kW von 20 auf 80 Prozent in 30 Minuten geladen werden können.

Stellantis betont in seiner Pressemitteilung, dass es die einzige „Mainstream-Marke“ sei, die zwei Elektrofahrzeuge im C-Segment anbietet. „Diese beiden Elektroantriebe stehen im Mittelpunkt der Elektrifizierungsstrategie von Citroën, die darauf abzielt, den Übergang zu Elektrofahrzeugen einfacher und stressfreier zu gestalten. Sie basieren auf der gleichen Philosophie, nämlich einer durchdachten Wahl der Batteriegröße und einer Schnellladekapazität von 100 kW, die eine wettbewerbsfähige Preispositionierung unterstützen und gleichzeitig eine große Vielseitigkeit in der Nutzung bieten“, so das Unternehmen.

Angaben zu den Preisen macht Stellantis aber keine. Der im vergangenen Jahr präsentierte Citroën ë-C4 X kann seit November in Deutschland bestellt werden – allerdings noch mit dem alten Antrieb mit 50 kWh-Batterie und 100 kW Leistung. Die Brutto-Listenpreise starten bei 37.540 Euro für den ë-C4 X Feel.

Auch wenn der 115 kW starke Elektroantrieb für die ë-C4-Baureihe neu ist – im Stellantis-Konzerns ist es mittlerweile eine bekannte Kombination, die ebenfalls im Peugeot e-208 und DS 3 E-Tense verbaut wird. Auch der Jeep Avenger sowie künftig im rein elektrischen Peugeot 308 und 308 SW sollen mit dieser E-Motor-Batterie-Kombination ausgestattet sein.

Bei dem neuen 115-kW-Motor handelt es sich um eine Eigenentwicklung von Stellantis und dem japanischen Spezialisten Nidec und wird von einem Joint Venture der beiden Unternehmen im ehemals größten Dieselmotoren-Werk Trémery gefertigt. Diese Antriebseinheit ersetzt den bisher genutzten 100-kW-Motor, der noch vom deutschen Zulieferer Vitesco Technologies bezogen wurde. Der zusätzliche Energiegehalt der neuen Batterien wurde bei gleichem Bauraum dank einer neuen Zellgeneration möglich.

