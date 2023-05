Tesla baut wohl Basis-Model-Y mit BYD-Akkus in Grünheide

Im deutschen Tesla-Werk wird seit dieser Woche laut einem Medienbericht auch die Basis-Version des Model Y produziert. Zudem soll diese Variante über eine weitere Neuerung verfügen: Der vordere Rahmen soll aus einem Stück gefertigt sein.

Wie „Teslamag“ „aus sicheren Quellen“ erfahren haben will, startete Tesla in Grünheide die reguläre Fertigung des Model Y mit Heckantrieb und strukturellem Akku, in dem vorerst Zellen von BYD zum Einsatz kommen. Während bei dem Basis-Model-Y aus der Giga Shanghai LFP-Zellen von CATL verbaut werden, soll es sich hier um einen „Struktur-Akku“ von BYD handeln.

Es wird zwar nicht genauer spezifiziert, es dürfte sich dabei aber um die Blade-Batterie handeln. Diese Blade-Batterie nutzt ebenfalls eine LFP-Zellchemie, zeichnet sich aber vor allem durch die sehr großen und vor allem langen Zellen aus. Diese prismatischen Zellen werden quer zur Fahrtrichtung direkt – also ohne Umweg über ein Batteriemodul – im Batteriepack verbaut. Die Zellen können auch strukturell belastet werden, BYD selbst realisiert mit der Blade-Batterie bereits Cell-to-Pack-Lösungen (etwa im Dolphin) oder auch Cell-to-Chassis-Lösungen (im Seal), bei der das Batteriegehäuse gleichzeitig als Unterboden des Innenraums dient.

Aktuelle Informationen zum Energiegehalt der Model-Y-Batterie mit BYD-Zellen gibt es in dem Artikel von „Teslamag“ nicht, das Portal verweist aber auf einen Antrag von Tesla zur EU-Typgenehmigung aus dem August 2022. Seinerzeit hatte Tesla ein Model Y mit „strukturellem“ LFP-Akku von BYD angemeldet – mit 55 kWh und 440 Kilometern WLTP-Reichweite. Zum Vergleich: Das in China gebaute Model Y mit CATL-Akku kommt auf 60 kWh und 455 Kilometer nach WLTP.

Wie eigentlich für das deutsche Model Y von Anfang an geplant, wird bei dieser Version laut „Teslamag“ auch das vordere Rahmen-Element mit Giga-Pressen an einem Stück produziert. Drei Pressen produzieren demnach den Heckrahmen, eine den Frontrahmen – daher wird dieses Bauteil wohl nur für eine Variante des Model Y genutzt. Das dürfte sich aber wohl ändern: Dem Bericht zufolge sind zwei weitere Giga-Pressen in Vorbereitung – womit es genug einteilige Frontrahmen für alle Model Y aus Grünheide geben dürfte.

Bisher baute Tesla in Grünheide die Performance-Version und die Long-Range-Variante des Model Y. Anfang April wurde bekannt, dass in der Tesla-Fabrik in Grünheide inzwischen im Drei-Schicht-Betrieb gearbeitet wird. Im März hatte Tesla beim Land Brandenburg den ersten Antrag für den Ausbau des Werks eingereicht.

teslamag.de