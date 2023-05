USA: Mullen liefert 1.000 E-Lkw an Randy Marion Automotive

Die US-amerikanische Nutzfahrzeug-Händlergruppe Randy Marion Automotive hat 1.000 elektrische Lkw bei Hersteller Mullen Automotive bestellt. Die Auslieferungen sollen bereits im August beginnen.

Konkret geht es um den Mullen Three, einem elektrischen Lkw der Klasse 3 mit niedrigem Fahrerhaus. Laut Mullen können Aufbauten von bis zu 4 Metern und einer Nutzlast von rund 2,6 Tonnen problemlos auf das Fahrgestell montiert werden.

Der Deal ist nach Angaben des Hersteller 63 Millionen Dollar schwer. Das entspricht knapp 57 Millionen Euro. Im Dezember 2022 hatte das RMA-Mitglied Randy Marion Isuzu bereits 6.000 E-Transporter bei Mullen geordert.

„Randy Marion setzt weiterhin die Messlatte für kommerzielle Elektrofahrzeug-Händler in den USA. Wir sind stolz darauf, mit RMA zusammenzuarbeiten, um die elektrische Lkw von Mullen, beginnend mit unseren Fahrzeugen der Klasse 1 und 3, an unsere Kunden zu bringen“, sagt David Michery, CEO und Vorsitzender von Mullen Automotive.

Mullens Angebot an Elektrofahrzeugen für den gewerblichen Einsatz umfasst Transporter der Klasse 1 und Fahrgestellen mit Kabine der Klasse 3 sowie Fahrgestelle der Klasse 4-6 von Bollinger Motors. Produziert werden die Nutzfahrzeuge im Advanced Manufacturing and Engineering Center (AMEC) in Mississippi, USA.

