Wolftank Group stellt über 400 Ladesäulen in Italien auf

Die österreichische Wolftank Group hat Kooperationsvereinbarungen mit mehreren führenden E-Mobilitäts-Anbietern in Italien zur Installation von mehr als 400 Ladesäulen in dem Land abgeschlossen. Dabei soll es sich vorwiegend um Schnellladestationen handeln.

Auf den zu der Mitteilung veröffentlichten Fotos sind jedoch vorrangig AC-Ladesäulen zu sehen – dort ist ein Standort mit fünf Alfen-Wallboxen (mit jeweils zwei AC-Ladepunkten) und einem Alpitronic Hypercharger zu sehen. Nach Angaben des Unternehmens wurden die ersten Ladesäulen bereits in Betrieb genommen. In den kommenden Monaten sollen weitere an „115 hoch frequentierten Standorten wie Autobahn-Raststätten, Bahnhofsparkplätzen, Tankstellen und öffentlichen Bereichen“ folgen.

„Unser Ziel ist, eine tragende Säule für emissionsfreie Fahrzeugbetankung zu werden und die Infrastruktur für die Mobilität der Zukunft zu errichten, sei es E-Mobilität oder insbesondere Wasserstoff. Die gewonnenen Aufträge geben uns die Möglichkeit, unsere Marktposition zu behaupten und weiter auszubauen“, sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group.

Wie viele Standorte insgesamt geplant sind, gibt Wolftank nicht bekannt. Dafür aber, was es sich von dem Ausbau erhofft: nämlich einen Umsatz von etwa vier Millionen Euro.

Anfang dieses Jahres hatte die Wolftank Group zudem mit dem ÖPNV-Betreiber TPER der italienischen Stadt Bologna ein Joint Venture für Wasserstoff-Tanksysteme zum Einsatz in Bussen gegründet.

