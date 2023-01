Wolftank und TPER gründen Joint Venture für H2-Tankssysteme

Die auf Technologien für Energie- und Umweltlösungen spezialisierte Wolftank Group mit Sitz im österreichischen Innsbruck hat mit dem ÖPNV-Betreiber TPER der italienischen Stadt Bologna ein Joint Venture für Wasserstoff-Tanksysteme gegründet.

Das Unternehmen namens TPH2 wird für integrierte Wasserstoff-Tanksysteme zum Einsatz in Bussen verantwortlich sein, die bis 2026 installiert werden sollen. Unter anderem wird damit die Erneuerung des Fuhrparks des öffentlichen Nahverkehrs in Bologna durch 127 H2-Busse umgesetzt.

Konkret liegen 51 Prozent der Anteile an TPH2 bei der TPER-Gruppe und 49 Prozent bei dem Unternehmen HGeneration, welches zu Wolftank Italien gehört. Geleitet wird das Joint Venture von einem fünfköpfigen Vorstand, wobei gemäß der Besitzverhältnisse TPER drei und Wolftank/HGeneration zwei Vertreter entsendet.

Die Österreicher haben sich im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung an dem Verfahren beteiligt und wurden so von dem ÖPNV-Betreiber aus Bologna als operativ-industrieller Partner für das Wasserstoff-Vorhaben ausgewählt. Technische Details zu den geplanten Tanksystemen werden weder von Wolftank noch TPER in ihren Mitteilungen genannt.

Parallel zu den Vorgängen in Italien hat die Wolftank Group auch die im Dezember genehmigte Kapitalerhöhung erfolgreich platziert und vollzogen. Auf diese Weise stehen dem Unternehmen nun 5,9 Millionen Euro „für die weitere geschäftliche Expansion“ zur Verfügung.

„Wir konnten unsere Kapitalerhöhung erfolgreich und in kürzester Zeit umsetzen. Sie stärkt unsere Liquiditätsbasis und stellt uns noch besser für kommendes Wachstum auf“, sagt CEO Peter Werth. „Der Markt bietet gerade im Bereich der Mobilität der Zukunft große Möglichkeiten. Hier haben wir etwa mit unserer jahrzehntelangen Wasserstoff-Kompetenz eine hervorragende Ausgangsbasis. Mit dem frischen Kapital setzen wir unter anderem Aufträge für Wasserstoff-Betankungsanlagen oder E-Ladesäulen-Infrastruktur um und investieren in unseren technologischen Vorsprung.“

wolftankgroup.com, tper.it (auf Italienisch)